Т36 млрд потратят на развитие МФЦА в 2020-2022 годы

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т36 млрд потратят на развитие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в 2020-2022 годы, сообщил первый заместитель премьер-министра Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов.

«В предстоящую трехлетку на развитие МФЦА предусмотрено Т36 млрд. Отмечу, что эта сумма уже была сокращена на Т24 млрд. Ранее предполагалось ежегодное выделение по Т20 млрд. На следующий год на МФЦА выделяется Т13 млрд, на 2021 год – Т12,5 млрд, на 2022 год – Т10,5 млрд», — ответил Смаилов в среду на вопрос депутат мажилиса Сергея Симонова на обсуждении проекта «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре «Астана».

По словам первого вице-премьера, это сокращение связано с тем, что, во-первых, биржа МФЦА с 2020 года уже отказывается от финансирования со стороны государства. Во-вторых, капитальные затраты, связанные с разработкой IT программ, привлечением консалтинговых услуг, уменьшаются. В дальнейшем эта сумма будет сокращаться и будет оставаться только в пределах содержания тех органов, которые в МФЦА предусмотрены: то есть, их заработной платы, командировочных расходов.

«При этом, на сегодня в акционерном капитале биржи МФЦА – крупные инвесторы, такие гиганты, как Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange), NASDAQ, Фонд Шелкового пути, которые владеют в общей сложности 38% уставного капитала. В целом, биржа планирует выйти на полную самоокупаемость уже в ближайшие 3-5 лет», — сказал Смаилов.

В свою очередь, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов сказал, что через платформу биржи за 2018-2019 годы уже привлекли порядка $2,5 млрд портфельных инвестиций, в том числе, долгового капитала – свыше $2 млрд и акционерного – $216 млн.

«На платформе биржи МФЦА прошло IPO «Казатомпрома» – привлечены $129 млн, прошло IPO «Халык Банка» – привлечено $66 млн и российской горнорудной компании «Полиметалл» – привлечено $20 млн. Вот всего за неполный год МФЦА привлечено больше, чем за последние три года в целом в Казахстане в рамках портфельных инвестиций», — сказал глава МФЦА.

Кроме того, по его данным, было привлечено прямых иностранных инвестиций $134 млн и компании, которые уже начали размещаться в МФЦА, анонсировали в ближайшие три года инвестирование $3,5 млрд.

«То есть, в целом, если посчитать затраты государства и те инвестиции, которые привлекаются, то баланс в нашу пользу. Тем не менее, мы продолжаем оптимизацию и сокращение наших бюджетных программ. У нас на ближайшие три года в среднем бюджет составит порядка Т10-11 млрд. Это действительно только содержание органов управления МФЦА», — резюмировал Келимбетов.