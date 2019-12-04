Дороговизну придорожных туалетов объяснили в «КазАвтоЖол»

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Дороговизну придорожных туалетов объяснил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов.

«23 млн – это цена тех (санитарно-гигиенических узлов, СГУ – КазТАГ), которые уже стоят (вокруг Нур-Султана, Борового, Щучинска – 12 штук купили за счет государства – КазТАГ). Сейчас мы говорим, что стоимость самого СГУ мы не знаем, мы говорим ежемесячно мы будем оплачивать за содержание. Он (инвестор – КазТАГ) этим свои расходы будет возвращать. Это инвестор определяет, это зависит от многих вещей. В нашем инвестиционном конкурсе мы не обязаны проверять стоимость СГУ, они нам дают стоимость ежемесячного обслуживания, мы выбираем по стоимости ежемесячного обслуживания. Вот сейчас мы закончим конкурс, потом объявим следующий конкурс. Все места расположения есть на карте», — сказал Алипов в среду.

По его словам, инвестор ставит за свои деньги СГУ.

«Мы заключаем с ним контракт на пять лет, в течение пяти лет ежемесячно мы оплачиваем ему за содержание этого узла. Это начинается от Т700 тыс., в них входит заработная плата охранника, уборщика, привоз воды, принадлежности плюс еще он должен сэкономить с этого и заработать, то есть вернуть свои деньги. Стартовая цена Т700 тыс. Это разные четыре типа (СГУ – КазТАГ), по каждому типу по-разному. Зависит от предложения инвестора, инвестор нам предлагает сколько он будет ежемесячно требовать с нас денег. На пять лет заключаем контракт, в течении пяти лет он возвращает свои деньги», — пояснил глава нацкомпании.

Он отметил, что при хорошем обслуживании можно продлить контракт.

«Если он хорошо обслуживает, мы ему продлеваем дальше контракт, поэтому это ему выгодно. Оценивается народным контролем. Есть у нас штрафы, за отсутствие принадлежностей, например, 2%, (от ежемесячно платы за содержание) за нерабочее состояние СГУ – 4% штраф, нарушение режима уборки – 4%. Это определяет, например, вы едете по дороге, остановились возле этого СГУ, если вас что-то не устраивает, вы делаете фото видео съемки, отправляете это нам. В конце месяца мы это все собираем и делаем оценку его работе», — объяснил председатель правления АО.

Также он уточнил, сколько человек понадобится для поддержания чистоты и охраны СГУ.

«Место есть, предусмотрено, один человек будет сидеть. Этот человек, скорее всего, будет убираться и охранять. Он будет работать круглосуточно, поэтому я думаю, что в смену три человека. Это все будет организовывать инвестор. То есть инвестор может там 10 человек посадить. Т50 в карман инвестора. Я думаю, что мы сделаем, наша компания думает, что мы сделаем (туалеты – КазТАГ) платными, и эти Т50 инвестор тоже будет зарабатывать. Максимальная цена в месяц это Т1,5 млн», — резюмировал Алипов.

Напомним, 14 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Акмолинской области, проходившего в Кокшетау, высказался об ужасном состоянии придорожных туалетов.

«Имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов (в Акмолинскую область – КазТАГ). О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести в порядок самое необходимое – придорожные туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый?» — говорил тогда Токаев.