Глава «Алматыметрокурылыс» Реимов взят под стражу на два месяца

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Динара Халдарова. Председатель совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов взят под стражу на два месяца (техповтор сделан по запросу пресс-службы Алматинского городского суда).

«Уголовная коллегия Алматинского городского суда отменила постановление следственного суда в части предоставления залога в сумме Т25,25 млн. Таким образом, он был взят под стражу и будет находиться под стражей в течение двух месяцев, пока ведется следствие», — сообщил ИО пресс-секретаря Алматинского городского суда Абай Жарылкасын в среду.

Он напомнил, что срок содержания под стражей исчисляется с момента фактического задержания подозреваемого.

«Под стражей примерно будет (находиться – КазТАГ) до 27 января», — резюмировал Жарылкасын.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования. Тогда он сообщил, что по заявлению ТОО «ДК-Инвестмент», принадлежащего казахстанскому олигарху Динмухамеду Идриса о невозврате строительной компанией «Инженерная поддержка» 80% акций АО «Алматыметрокурылыс». По его словам, первоначально ставился вопрос о передаче 39% акций, также у АО «Алматыметрокурылыс» имеется задолженность перед «ДК-Инвестмент» в размере Т1,5 млрд, заем, по словам Реимова, пошел на пополнение оборотных средств АО.

«Договор заключен о передаче 39% акций, мы готовы их передать. Механизм таков, что по бирже должны пройти два приказа – о списании ценных бумаг и о зачислении их второй стороной. Но приказа о зачислении ценных бумаг от Идрисова не поступало. Что касается долга в Т1,5 млрд, АО «Метрокурылыс» готово его погасить, но нет готовности со стороны кредитора, он не садится с нами за стол переговоров, я не встречался с Идрисовым с марта 2019 года. Если Идрисов предоставит документ, из которого явствует, что я должен передать ему 80% акций, я их незамедлительно передам», — сказал тогда Реимов.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай. 28 ноября управляющий директор АО «Алматыметрокурылыс» Батыр Адайбаев заявил, что с задержанием Реимова компания связана по рукам и ногам в вопросах строительства, оплаты работ субподрядчикам и другим. В этот же день полиция Алматы распространила заявление, в котором назвала статью, которую вменяют Реимову – часть 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, однако отказалась раскрывать другие подробности дела.

В ночь на 29 ноября МИА КазТАГ сообщало, что суд согласился выпустить Реимова под залог Т25 млн. Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат бизнесмена Алимжан Оралбай, который подчеркнул, что сторона защиты предоставила суду залоговое имущество на гораздо большую сумму и выразили готовность внести ее уже в пятницу. 29 ноября известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков обратился к начальнику департамента полиции (ДП) Алматы Серику Кудебаеву по поводу задержания председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова. Он задал главе ДП города вопрос о том, почему полиция не исполняет решение суда, и поинтересовался, может ли это быть связано с борьбой за метро Алматы, гигантскими китайскими инвестициями и тем, что заявление поступило от Идрисова – одного из крупнейших олигархов Казахстана. 2 декабря в департаменте полиции Алматы заявили, что 1 декабря стороной защиты представлен залог, в связи с чем мера пресечения в отношении Реимова была изменена на залог, и он был освобожден из-под стражи.

3 декабря на пресс-конференции Реимов назвал арест подтверждением «заказа» в отношении него и обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в ситуацию. Также он заявил, что следственные действия в отношении него могут привести к задержке зарплаты метростроевцам.