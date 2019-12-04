МИД РК подтвердил непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии после сообщения военных

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК в очередной раз подтвердило непризнание Казахстаном независимости Абхазии и Южной Осетии после сообщения военных регионального командования «Запад» министерства обороны РК.

«Нет, конечно», — сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в среду, отвечая на вопрос корреспондента о том, признал ли Казахстан независимость Абхазии и Южной Осетии.

Обращение редакции в МИД было связано с получением официального пресс-релиза регионального командования «Запад» МО РК под заголовком «Солдат с фотографии, облетевшей все мировые СМИ, оказался уроженцем Атырауской области».

«Несколько лет назад интернет облетели фотографии отважного российского солдата, в одиночку перегородившего путь колонне грузинских военных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На днях депутат государственной думы России Алдар Дамдинов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал возможное имя героя – Тасболат Ибрашев», — говорится в сообщении казахстанских военных.

В пресс-релизе описана хронология событий, при том, речь идет о российском военнослужащем.

Сам пресс-релиз регионального командования «Запад» в МИД комментировать не стали, рекомендовав обратиться за комментариями в министерство обороны. Однако пресс-секретарь минобороны Казахстана заявил, что находится в отпуске, запросив официальный запрос с пресс-релизом и отметив, что «не в теме этого случая».

Редакция МИА КазТАГ намерена в ближайшее время получить разъяснение официальной позиции министерства обороны Казахстана по отношению к конфликту между Россией и Грузией в регионе Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, в результате военного конфликта в 2008 году Абхазия и Южная Осетия при активной военной поддержке России объявили о своей независимости от Грузии, но подавляющее число стран, в том числе Казахстан, отказались признавать указанные регионы в качестве независимых государств. Августовская война 2008 года привела к резкому росту геополитической напряженности в регионе, а также выходу Грузии из СНГ.