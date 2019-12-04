Феномен Узбекистана

Новая экономическая политика нашего южного соседа: трудовые мигранты по-прежнему едут из страны, но появляется внутренний спрос на квалифицированные «белые воротнички»

Первая ласточка прилетела. Телеграм-канал Finance.kz опубликовал интересную вакансию из Узбекистана.

Дескать, один из крупнейших банков страны планирует внедрение risk management и адаптацию риск-модулей. А потому ищет специалиста из Казахстана, который имеет опыт работы в казначействе и риск-менеджменте, а еще лучше, если он также имеет навыки IT-автоматизации риск-систем в банке. Обещаны достойная оплата труда, хорошая погода и много интересных задач!

Так вот, если так дело дальше пойдет, уже скоро не к нам в Казахстан из России и Украины будут ехать экспаты, а наши мозги начнут утекать в Узбекистан.

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В конкурентной борьбе за экспортные рынки Узбекистан, поздно очнувшийся ото сна (читай – застоя), пока проигрывает своим ближайшим соседям.

«Существенную конкуренцию поставкам природного газа в Китай из Узбекистана представляет природный газ из Туркменистана, объем экспорта которого в 2018 году составил 25 млн. тонн против 4,8 млн. тонн, — отмечают эксперты инвестиционного банка Halyk Finance. — Конкуренцию узбекскому экспорту меди составляет экспорт меди из Казахстана в Китай. Так, Казахстан в 2018 году отгрузил в Китай 220,1 тыс. тонн меди против 22,6 тыс. тонн, которые удалось продать Узбекистану. В Турцию экспорт узбекской меди составляет 44,7 тыс. тонн против 113,5 тыс. тонн экспорта этого металла из Казахстана».

Зато на рынке золота Узбекистан пока держит первенство среди стран из Центральной Азии. По данным Halyk Finance, который изучил статистику о взаимной торговле, в 2012-2018 годах Узбекистан экспортировал в Швейцарию 348 тонн золота, за тот же период Кыргызстан продал в Швейцарию 78 тонн золота. Другие страны региона в эту борьбу не ввязываются: они осуществляют собственную добычу и переработку золота.

Тем не менее, констатируют авторы исследования «Узбекистан – текущее состояние и перспективы роста», «Благодаря плавному транзиту власти и началу реформ, направленных на переход к более открытой экономике, начиная с 2016 года Узбекистан привлекает повышенное внимание инвесторов. Масштабные изменения и первые шаги по либерализации открывают перед Узбекистаном многообещающие перспективы развития».

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2018-2019 годы стали для Узбекистана знаковыми в плане получения международных рейтингов, их подтверждения, и усилившегося интереса со стороны инвесторов. Узбекистан наконец выпустил свои первые суверенные 5-летние и 10-летние еврооблигаций на общую сумму в $1 млрд. Кроме того, несколько дней назад осуществлен первый выпуск еврооблигаций в новейшей истории Узбекистана корпоративным эмитентом – УзПромСтройбанк разместил еврооблигации на сумму $300 млн.

«Помимо притока капитала в страну в форме суверенного долга и привлечения долга корпоративными эмитентами, в стране наблюдаются высокие темпы притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также инвестиций со стороны государственных институтов развития», — подчеркивают эксперты Halyk Finance.

Они отмечают, что в 2018 году инвестиции в Узбекистане осуществлялись преимущественно за счет коммерческого кредита внутри страны, кредитов и инвестиций под госгарантии, которые увеличивают долговую нагрузку на экономику, а также за счет фондов развития, расширяющих государственную поддержку и присутствие в экономике. Но в 2019 году заметно изменились направления в инвестировании. Если в 2018 году существенная часть инвестиций была направлена в развитие сырьевого сектора республики (22% от всех инвестиций), то в текущем году за 9 месяцев наблюдается существенный приток инвестиций в обрабатывающую промышленность (27,2% всех инвестиций), в жилищное строительство (11,6%) и в сельское хозяйство (8,4%).

В 2000-2015 годах экономика Узбекистана росла более чем 7% в год, однако практически все независимые эксперты считают, что этот рост не доказан (откровенно говоря, «приписан»). Начиная с 2016 года темпы экономического роста стали заметно ниже исторических – всего 5,1-5,7%, и наконец этот рост подкрепляется большим массивом статистических данных.

Один из существенных недостатков экономики Узбекистана заключается в том, что в ее структуре преобладающую роль продолжают играть крупные государственные предприятия. Это словно болезнь роста, которая присуща и Казахстану в том числе. Государство боится чистых рыночных отношений, как черт ладана, и потому, не являясь ни грамотным регулятором, ни грамотным управленцем, пытается контролировать экономические процессы через государственные предприятия. Тем не менее, Узбекистан планирует сократить их к 2022 году.

«Текущие планы предусматривают реализацию государственной доли участия в предприятиях через IPO (SPO) не менее 20 предприятий, выпуск облигаций 50 предприятий с государственным участием, а также сокращение непрофильных активов предприятий с государственным участием на 50% к концу 2022 года», — говорится в исследовании.

Но все, конечно, будет зависеть от того, насколько узбекское правительство готово четко следовать своим намеченным планам. В Казахстане, к сожалению, подобная практика не прижилась: например, политика разгосударствления проводится уже несколько лет, но пока ее успехи совершенно не очевидны.

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Денежные переводы трудовых мигрантов обеспечивают существенный приток денежных средств в экономику Узбекистана. Как отмечают в Halyk Finance, в разные годы эти денежные потоки равнялись 12% от ВВП страны.

«По состоянию на конец 2018 года, объем денежных переводов мигрантов к ВВП Узбекистана составил 8,1%. Этот объем формирует существенную поддержку внутреннему потреблению домохозяйств внутри страны. Так, если номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в 2018 году составила 1 822,2 тыс. сум (+25% г/г) или $226, то средний размер одноразового перевода из РФ (исходя из того, что это одноразовый месячный перевод в Узбекистан) составил 2 953,3 тыс. сум или $366. В январе-июне 2019 года размер номинальной начисленной заработной платы в Узбекистане увеличился в среднем до 2 092,6 тыс. сум (2 213,4 тыс. сум 9М2019 г.) или $248 (+30,1% г/г), средний размер одноразового перевода из РФ составил во 2 кв. 2019 года порядка $372», — подсчитали аналитики.

Тем не менее, спрос на квалифицированные кадры извне будут расти, и это очевидно, если страна будет двигаться в том направлении, куда повел ее второй президент.

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