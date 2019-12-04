Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Погода без осадков в среду ожидается лишь на юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-восток республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0+2, днем +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +16+18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду, днем гололед. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -4-9.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Западно-Казахстанской области тоже местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области местами небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем -2-7, ночью -10-15.

В Павлодарской области днем местами небольшие дождь снегом, ночью местами снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Карагандинской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью местами небольшой дождь, снегопад, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 метров в секунду, ночью местами туман. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на севере -2+3), ночью +1+6.

В Кызылординской области днем местами небольшие снег с дождем, местами ожидается туман, утром и днем гололед. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Костанайской области местами ожидается туман, днем низовая метель. Днем -2-7, ночью -13-18.

В Туркестанской области днем в горах небольшие дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Мангистауской области днем местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -2+3.

«В ближайшие сутки на водных объектов северных, центральных и восточных областей республики продолжится дальнейшие усиление процесс ледообразования, на реках юго-востока и низовьях реки Сырдарья в связи с потеплением ожидается ослабление ледовых процессов. На реках юга ожидается колебания водности», — предупредили синоптики.