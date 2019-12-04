Принудительно разукрупнить доминантов в экономике призвали кабмин мажилисмены

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. К принудительному разукрупнению доминантов в секторах экономики призвали правительство депутаты мажилиса, сообщает корреспондент агентства.

«Предлагаем министерству национальной экономики РК разработать ряд мер по защите и развитию конкуренции, в котором необходимо предусмотреть меры по внедрению преференций для инвестиций новых участников в рынке с низким уровнем конкуренции, определению безопасной концентрации рынка, принудительному разукрупнению доминирующих групп, превышающих пороги концентрации», — говорится в депутатском запросе на имя министра нацэкономики Руслана Даленова, озвученном в среду депутатом мажилиса Меруерт Казбековой.

По мнению мажилисвумен, в Казахстане усиливается концентрация и монопольное положение отдельных компаний на базовых товарных рынках – производство газа, угля, электроэнергии, нефтепродуктов, сотовой связи, строительства жилья, банковских услуг. При этом, участники рынка, полагает она, часто являются не столько естественными монополиями, сколько доминирующими группами, искусственно достигшими превосходства нерыночными методами, в том числе за счет беспрерывного государственного финансирования и административного подавления конкурентов.

«В результате анализа состояния конкуренции, проведенного антимонопольным органом совместно с экспертами, рыночная доля четырех основных игроков на рынке угля составляет 89%, производства электроэнергии – 67%, реализации нефтепродуктов – 73%, товарного газа – 95%. Не лучше ситуация в других ранее конкурентных отраслях: например, сократилось количество игроков на рынках сотовой связи с пяти до двух, банковских услуг – с 30 до 20. На аптечном рынке вместо развития конкуренции вводится ценовое регулирование», — резюмирует Казбекова.