Резиденту потребуется инвестировать на бирже МФЦА не менее $60 тыс. – Келимбетов

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Резиденту Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для инвестирования в ценные бумаги (ЦБ) на платформе биржи потребуется вложить не менее $60 тыс., заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«МФЦА разработает специальную программу международного инвестиционного и инвестиционного налогового резидентства. Кроме проверки на благонадежность, предусматриваются меры для инвестирования в ЦБ на платформе МФЦА в размере $60 тыс.», — ответил Келимбетов в среду на вопрос депутата мажилиса Александра Суслова на обсуждении проекта «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О Международном финансовом центре «Астана».

По его словам, для инвестиционного налогового резидентства требуются также проживание 90 дней в году в Казахстане и «дополнительная плата – свыше 7 тыс. МРП».

В целом, по мнению управляющего МФЦА, вся эта программа рассчитана как комплементарная мера «тому улучшенному инвестиционному налоговому режиму, который существует в международном финансовом центре».

«Программа будет принята после того, как будут приняты изменения в налоговый кодекс», — добавил Келимбетов.

Также, как рассмотрено во время обсуждения, будут проверяться законность происхождения инвестируемых средств через специальные сервисы и доступ к базам данных. Также рассмотрены вопросы, касающиеся потери многократной визы, и другие.