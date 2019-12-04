Развязка двоевластия назначена на февраль 04.12.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 153 0 Пётр Своик: Декабрьское заседание НСОД и февральский съезд партии «Нұр Отан» подведут итоги двоевластия Похожие материалы: Токаев – это Назарбаев сегодня Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву» «Руководители коррупционеров обязаны уволиться в течение 10 дней». «Казахстанская буржуазия: надежда страны или предатели ее интересов?». «Марат Тажин отправлен послом, но дело его живет». «680 казахстанских детей стали жертвами сексуального насилия в 2019 г.» «Порой кажется, что Токаев все еще проводит предвыборную кампанию» «Интересно, когда НСОД займется своими непосредственными функциями»