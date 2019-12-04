Внедрение обязательной цифровой маркировки в РК приведет к росту цен на 10% – бизнесмены

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Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Внедрение обязательной цифровой маркировки в Казахстане приведет к повышению цен на товары более, чем на 10%, заявили предприниматели в Алматы.

«Подорожание продуктов более, чем на 10% прогнозируют производители в случае введения обязательной цифровой маркировки в рамках ЕАЭС», — говорится в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции в среду.

При этом отмечается, что инициатива введения такой маркировки в рамках Таможенного союза была выдвинута Россией в 2014 году с целью снижения объемов контрафактной и контрабандной продукции на рынке и повышения собираемости налогов.

По мнению предпринимателей, введение такой маркировки на казахстанском рынке повлечет многомиллионные затраты для производителей продукции.

«Ежегодные расходы только на контрольно-идентификационные знаки на молочную продукцию могут составить более Т3 млрд при цене за штуку кода в Т3. Казахстан не производит оборудование по нанесению маркировки. Это значит, что мы будем вынуждены спонсировать своими деньгами чью-то экономику», — сказал представитель Молочного союза Казахстана по южному региону Динмухамед Айсаутов.

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По словам исполнительного директора Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Алии Мамытбаевой, ориентировочная стоимость комплекта оборудования и программного обеспечения составит для крупных производителей от Т128,4 млн до Т428,4 млн, для средних производителей – от Т51,6 млн до Т 171,6 млн, для малого бизнеса – от Т1,6 млн, для дистрибьюторов – от Т3,72 млн.

В свою очередь, президент Ассоциации торговых предприятий РК Нурсадык Абишев добавил, что существующие торговые точки должны будут докупить сканеры, считывающие цифровой код с упаковки, на общую сумму Т5 млрд.

«Вместо того, чтобы вкладываться в отечественное производство, мы планируем заставить всех поддерживать китайских производителей каких-то гаджетов», — сказал он.

Кроме того, по его мнению, указанные меры приведут к снижению конкурентоспособности казахстанской продукции.

Как сообщается, в настоящее время проводится пилотное внедрение маркировки в таких отраслях, как производство табачных изделий, меховых изделий и обуви, а также фармацевтических препаратов, однако Российская Федерация планирует охватить цифровой маркировкой все товары до 2024 года.

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