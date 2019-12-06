Война Миров. В НАТО делят власть, деньги и стратегию

Североатлантический альянс столкнулся с переизбытком «ушлых» членов

Юбилейный саммит НАТО прошел под аккомпанемент выяснения отношений. И пусть блоку-старику стукнуло 70, полноценных поводов для его смерти или самороспуска пока нет. А вот желания использовать Североатлантический альянс с выгодной конкретно для себя – хоть отбавляй. Намерение «поиметь» НАТО изнутри может быть индивидуальное (США, Турция, Франция), коллективное (республики Прибалтики) и коллективно-индивидуальное (высшая бюрократия ЕС). Ясно одно: НАТО эпохи Холодной войны уже отмерло и его ждет неизбежная трансформация с пока неочевидными результатами.

В канун лондонского рандеву 29 глав государств стран-членов НАТО был повод атлантистам-милитаристам вспомнить славные страницы их прошлого. Свой тридцатилетний рубеж перешагнул Мальтийский саммит 1989 года, где Михаил Горбачев капитулировал перед Джорджем Бушем-старшим по итогам Холодной войны. Историки указывают, что генеральный секретарь ЦК КПСС на средиземноморском острове пошел на такие уступки, на которые у него не было полномочий со стороны того же ЦК. Но факт остается фактом – СССР прекратил борьбу и вскоре прекратил свое существование как геополитическая единица и вообще государство.

Потеря верного врага была встречена в НАТО восторженно. До сих пор не утихают споры вокруг фигуры Горбачева. Одни являются сторонниками точки зрения, согласно которой последний лидер Советского Союза предатель, а другие – дурак. В любом случае появление такого человека во главе сверхдержавы – это верный признак ее скорого и неизбежного конца.

Десятилетия после победы в Холодной войне пролетели для НАТО достаточно быстро. Почти все участники Организации Варшавского договора (ОВД) теперь в Североатлантическом альянсе (по часть бывших советских республик включительно). С идеологической точки зрения – в смысле социализма – НАТО никто не противостоит. Однако как раз уход с геополитической сцены СССР и конец лагеря социализма лишили НАТО той опоры, ради которой ее участники в меру сил честно несли бремя союзнических обязательств и увеличивали расходы на ВПК и военщину.

Первым подводным камнем, который не замечать стало невозможно, обозначились греко-турецкие противоречия (Северный Кипр, морская экономическая зона и все такое). Потом год за годом росла конфликтность между Анкарой и Вашингтоном по курдскому вопросу и взглядам на будущее Большого Ближнего Востока. Но все это оказалось мелочью по сравнению с просто взрывом взаимных претензий, которые как ящик Пандоры активизировал Дональд Трамп с приходом в Белый дом.

Президент Трамп первым стал называть Североатлантический альянс «обузой» для США. Он жестко требует от союзников по блоку соблюдать правило 2% от ВВП в пользу национальных министерств обороны. Идея хозяина Овального кабинета подразумевает, что оружие будет покупаться прежде всего американское. В плане военных расходов Дональд Трамп «наезжает» не только на европейцев, но и на Канаду, которая далековата от 2%.

После того, как Ангела Меркель начала «транзит» из большой политики на пенсию, фронтменом европейской позиции стал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер предлагает «кончать» с НАТО и организовывать собственно европейские (евросоюзовские) вооруженные силы. Теперь уже президент Трамп защищает Североатлантический альянс от своего коллеги из Парижа. Мол, это три года назад НАТО было «обузой» и шло не туда. Теперь же, под мудрым руководством действующего хозяина Белого дома, военный блок вышел на верную дорогу и осталось только нарастить ассигнования на оборону.

(Photo: Reuters/Kevin Lamarque)

Канцлер Меркель хоть и уходящая политическая натура, однако еще действующая и со своей стороны «успокаивает» США. С ее слов Берлин очень дорожит НАТО и военный бюджет накачивать будет. Наблюдатели связывают подобные заявления со сложными многоходовками, которые давно и плотно обосновались в общеевропейском обиходе. Ядерная держава Франция делает предельно жесткие заявления и играет в «злого полицейского», а неядерная, но куда более богатая Германия исполняет роль «доброго полицейского». У ФРГ еще и «Северный поток-2» на подходе, поэтому «правильная» для ушей Вашингтона риторика очень уместна.

В Европе есть еще одна ядерная держава – Великобритания. Однако из-за «цирка» с брекситом Лондон сейчас в крайне неопределенном положении. Поэтому и премьер-министр Борис Джонсон на саммите никаких идей не выдвигал и не отвергал, погруженный сознанием и подсознанием в местные электорально-голосовательные процедуры.

Реально главный европейский игрок в НАТО сейчас Урсула фон дер Ляйен – 13-ый председатель Европейской комиссии, а в прошлом министр обороны Германии. Первым документом, принятым при вступлении г-жи Ляйен в должность, стало решение Еврокомиссии о создании европейской системы противоракетной и противокосмической обороны. Согласитесь, это все-таки не правила озеленения вдоль скоростных магистралей.

В свете лондонского саммита НАТО Урсула фон дер Ляйен призывает Евросоюз плотнее заняться собственной обороной. По сути, глава Еврокомиссии ведет ту же линию, что и президент Макрон, только изощренно и по линии наднационального контура. Брюссель добивается коллективного членства ЕС в НАТО. Как только такое произойдет, то главным плательщиком в Североатлантическом альянсе сразу станет Евросоюз, а с такими новыми реалиями НАТО переходит из разряда американского троянского коня в Европе в форму «наша организация». Эммануэль Макрон предлагает строить общеевропейские вооруженные силы с чистого листа, тогда как прагматичная немка Ляйен ведет сложную игру на превращение военно-политического блока НАТО из структуры, где доминируют США, в формат с лидерством Объединенной Европы. Попутно сохранится трансатлантическое единство, только командовать будет уже Брюссель, а не Вашингтон.

В шахматной партии от Урсулы фон дер Ляйен Дональду Трампу больших объемов европейских денег не светит. Расходы на оборону Берлин, Париж, Амстердам и другие уже увеличивают, но делают это с акцентом на европейских производителей (в первую очередь высокотехнологичных). Общеевропейская армия с европейской геополитической повестки тем временем не уходит, просто это следующий этап перемен в большом блоке НАТО.

Из-за того, что Североатлантический альянс находится в режиме трансмутации и трансформации, наблюдатели видят в первую очередь накопившиеся проблемы, а не процессы под толщей информационной и политической воды. Разногласия реально имеют место быть. Пока прибалтийские карлики озабочены угрозой со стороны России, Турция хочет поддержки от НАТО в своей сирийской операции. Союзники Анкары по альянсу тем временем настаивают на ее отказе от российских систем ПВО С-400. Многим есть что предъявить друг другу, а потому выяснение отношений, выставление счетов и сведение счетов идет полным ходом. Вдобавок необходимо четко разделять публичную риторику политиков и достигнутые договоренности за закрытыми дверями.

Вот только войной на европейском континенте сегодня особо не пахнет. Косвенным свидетельством этого выступает то обстоятельство, что в период 2016-2018 гг. почти полтора года в российской системе предупреждения о ракетном нападении не хватало космических спутников, чтобы полностью перекрыть все направления со стороны НАТО. И никто не бил в набат, что враги, на которых приходится порядка 70% всех расходов планеты на военные цели, могут вот-вот напасть, а у России космических аппаратов на орбите не хватает.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.