«Украденное» у шорт-трекера Абзала Ажгалиева «золото», бронзовая медаль Артема Захарова в велогонках на треке, 4-е места казахстанцев на этапах Кубка мира по конькобежному спорту и могулу Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Велогонки на треке: успех на этапе КМ – шаг к олимпийской лицензии

В Кембридже (Новая Зеландия) прошел очередной этап Кубка мира. Его участники стремились не только завоевать медали, но и заработать очки в зачет предолимпийского рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор на летние Игры 2020-го в Токио. Удачно сложились эти соревнования для казахстанца Артема Захарова. В омниуме, который представляет собой велотрековое многоборье (объединяет шесть разных дисциплин), он стал бронзовым призером. Больше очков набрали только новозеландец Кэмпбелл Стюарт и многократный чемпион мира австралиец Кэмерон Мейер.

На снимке: Артем ЗАХАРОВ

Успех нашего велогонщика должен улучшить его позиции в предолимпийском рейтинге. Кстати, омниум – по сути, единственная дисциплина в трековых гонках, где Казахстан имеет реальные шансы на завоевание путевки в Токио.

Шорт-трек: два выхода в финал «А» – и два падения

На четвертом этапе Кубка мира в Шанхае (Китай) дважды проводились соревнования на самой короткой дистанции 500 метров. И оба раза казахстанец Абзал Ажгалиев добирался до главного финала «А».

В первом случае его соперниками по решающему забегу стали действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине китаец Ву Дацинь и два венгра китайского происхождения братья Лю – старший Шандор и младший Шаоанг, обладатели золотых медалей зимних Игр 2016-го, но в эстафете. Где-то на середине дистанции Шаоанг упал, за ним на льду оказался и Абзал, а незадолго до финиша такая же участь постигла китайца. Лишь Шандору удалось избежать падения, и он стал победителем. Второе место судьи отдали Ву Дациню, третье – младшему из братьев, четвертое – казахстанцу.

На снимке: Абзал Ажгалиев

А вчера, в заключительный день этапа, вместе с Абзалом финали бежали уже упомянутый Шандор Лю, кореец Джун-Се Ли и канадец Стивен Дюбуа. Метров за десять до финиша казахстанец лидировал, и, казалось, ничто не помешает ему выиграть, однако в этот момент его подрезал кореец. Сам нарушитель устоял на ногах, хотя и потерял скорость, и финишировал вторым, пропустив вперед себя бежавшего сзади Шандора, а вот Абзал упал. Однако судьи даже не стали просматривать видеозапись, как обычно делают в подобных случаях, и в итоге Ажгалиев снова остался без медали.

Фристайл: противоречивые результаты первого этапа

В новый сезон вступили мастера могула – дисциплины, в которой казахстанцы на протяжении всех последних лет становятся призерами самых крупных международных турниров. Первый этап Кубка мира прошел в местечке Рука близ финского города Куусамо.

На снимке: Дмитрий Рейхерд

По итогам мужских соревнований наш Дмитрий Рейхерд остановился в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место. Правда, бронзовому призеру шведу Вальтеру Валлбергу он проиграл в финальном раунде довольно много. А золотая и серебряная медали достались главным фаворитам – действующему олимпийскому чемпиону и восьмикратному победителю общего зачета КМ канадцу Микаэлю Кингсбери и двукратному триумфатору мирового первенства 2017-го японцу Икуме Хоришима. Еще один казахстанец, Павел Колмаков, замкнул десятку сильнейших. Всего в состязаниях мужчин участвовали 52 спортсмена.

А вот лидера нашей женской команды бронзового призера ОИ-2018 Юлию Галышеву постигла неудача. Показав третий результат в квалификации, она в первом финале (к нему допускаются 16 могулисток) допустила серьезную ошибку и заняла только 12-е место. То есть не попала в число шести участниц решающего раунда. Призовую тройку составили олимпийская чемпионка француженка Пррин Лаффон, юная (всего 15 лет) японка Анри Кавамура и австралийка Бриттани Кокс.

Скоростной бег на коньках: спринтеры порадовали

Столица Казахстана стала местом проведения третьего этапа Кубка мира, и в родных стенах наши конькобежцы показали хорошие результаты. Особенно те из них, кто специализируется в спринтерских дисциплинах.

В командном спринте Станислав Палкин, Артур Галиев и Александр Кленко (последний выступал в роли финишера) пробежали дистанцию с 4-м временем. Причем швейцарцам, ставшим бронзовыми призерами, они проиграли всего 0,14 секунды. Победу же одержали главные фавориты – голландцы, а второе место заняли норвежцы. Нужно сказать, что три сильные команды – России, Китая и Канады – были вынуждены сойти с дистанции из-за падений и технических проблем. В общем зачете КМ казахстанцы тоже поднялись на 4-ю позицию и имеют хороший задел для того, чтобы попасть на чемпионат мира, к участию в котором допускаются лишь восемь сильнейших команд. Тем более что позади уже три старта из запланированных четырех.

На 500-метровке наш лучший спринтер Роман Креч занял 7-е место с хорошим результатом 34,90 секунды. В общем зачете КМ он теперь 14-й. Отметим также молодую Надежду Морозову, которая пробежала самую длинную женскую дистанцию 5 тысяч метров с 11-м временем. Неплохо она выступила и в беге на 1500 метров, став в этой дисциплине 17-й. Что касается лидера женской команды Екатерины Айдовой, которая специализируется на спринте, то она этот этап, как и оба предыдущих, пропустила из-за травмы.

Биатлон: первый блин почти комом

Больше недели длился завершившийся вчера первый этап Кубка мира. Казахстанские биатлонисты на нем не преуспели. О результатах соревнований в смешанных эстафетах и спринтерских дисциплинах мы сообщили в прошлом обзоре. А после них состоялись индивидуальные гонки (самые протяженные по дистанции, с четырьмя огневыми рубежами) и «классические» эстафеты.

В женской индивидуальной гонке единственной из наших «стреляющих лыжниц», набравшей очки в зачет Кубка мира, для чего надо попасть в «топ-40», стала Анастасия Кондратьева. Чисто пройдя три огневых рубежа, она, к сожалению, на четвертом допустила два промаха. Это обернулось таким же количеством штрафных минут, что отбросило ее на 34-е место. А отстреляй она на «ноль» — была бы 13-й. Лидер же нашей команды Галина Вишневская с шестью промахами стала лишь 86-й. В аналогичной мужской гонке лучший из казахстанцев, Роман Еремин, тоже стрелял неважно (пять незакрытых мишеней) и занял 64-е место.

В эстафетах обе наши команды – и женская, и мужская – не добрались до финиша, допустив круговое отставание от лидеров. В итоге они расположились соответственно на 19-й и 23-й позициях.

Гандбол: пять поражений и первая победа

На женском чемпионате мира, проходящем в Японии, наступила пора решающих матчей. И если ведущие команды борются за медали, то наша участвует в турнире, на котором разыгрываются 21-24 места. Такая участь постигла ее в результате того, что она проиграла все пять матчей группового этапа.

Напомним, что в первых двух турах наши девушки проиграли венгеркам (15:39) и черногоркам (21:30). В третьем их соперницами снова стали представительницы Европы, но не столь сильные, – румынки. Поначалу игра у казахстанских гандболисток не клеилась, и разница в счете достигла шести мячей. Но к перерыву они сумели сократить ее до трех, а к середине второго тайма и вовсе свели свое отставание к минимуму – главным образом, благодаря организованным действиям в защите. Правда, румынки опять увеличили свое преимущество до +4, однако за четыре минуты до финального свистка наши девушки снова вплотную подобрались к соперницам. В нервной концовке они пытались спасти матч, но это им не удалось – 20:22. 16 мячей из 20 в ворота румынок забили Вероника Хардина (6), Дана Абильда и Ирина Барановская (по 5).

В следующем поединке на другой стороне площадки были испанки – бронзовые призеры Олимпиады 2012-го и чемпионата мира 2011-го. И хотя в последние годы они не добивались подобных достижений, их высокий класс не вызывает сомнений. Оказать им достойного сопротивления команда Казахстана не смогла – 16:43. Самыми результативными в ее составе стали Дана Абильда и Севара Реджеметова, которые отличились по три раза.

Наконец, в заключительном матче группового раунда наши гандболистки встретились с представительницами Сенегала. И снова поражение – 20:30. Больше половины мячей в ворота африканок забили Абильда – 7 и Мария Пупченкова – 5.

Таким образом, сборная Казахстана стала последней в своей группе, поэтому ей вместе с аутсайдерами других секстетов – командами Австралии и Кубы – пришлось довольствоваться участием в турнире за 21-24 места. Вчера наши девушки играли с китаянками и одержали первую победу на чемпионате – 29:23. Восемь взятий ворот записала на свой счет Реджеметова, семь – Александрова, по четыре – Абильда и Хардина. Теперь предстоит матч за 20-21 места с кубинками.

Хоккей: «Барыс» по-прежнему на 3-м месте

Поражение на родном льду и победа на чужом – таковы результаты матчей, проведенных «Барысом» на минувшей неделе. Он сохранил за собой 3-е место в Восточной конференции, причем по потерянным очкам идет вровень с располагающимся на 2-й позиции омским «Авангардом». Именно с ним казахстанский клуб встретится в следующей игре, которая состоится сегодня. Помимо всего прочего, между этими командами идет борьба за лидерство в дивизионе Чернышова.

В поединке с финским «Йокеритом», который находится в лидирующей группе Западной конференции, «Барыс», пропустив во втором периоде две шайбы, потом безуспешно пытался отыграться. Благодаря голам Романа Старченко и Кертиса Волка наша команда дважды сокращала разницу в счете до минимума, но гости оба раза восстанавливали ее. Последний раз это случилось за полминуты до финальной сирены, когда хозяева, пытаясь спасти матч, заменили голкипера полевым игроком – 2:4.

Упомянутый Старченко стал героем выездного поединка с «Сочи». Две заброшенные им шайбы стали фактически ключевыми. По разу отличились Даррен Диц и Джесси Блэкер, который и поставил точку в этом противостоянии – 4:1.

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