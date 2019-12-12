Алматы. 12 декабря. КазТАГ — Валентина Владимирская. 45% алматинцев могли бы заниматься наукой и конструированием, считает аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«В городе (Алматы – КазТАГ) 45% людей, которые (могут – КазТАГ) заниматься НИОКР (научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой). В городе у нас 1 млн активного населения, из них 68% – люди с высшим образованием. Смотрите, какой потенциал! Что они дают городу? – Ничего, потому что город им ничего не дает из того, что они могут делать», — сказал Сагинтаев на Kazakhstan Urban Conference в четверг.

По его словам, создается ситуация, когда человек получил специальность, хочет работать, а по этой специальности работы просто нет.

«Недавно Медеуский район проводил такой анализ объявлений о поиске работы. Организация ищет работника, человек ищет работу, но их требования не совпадают. Да, предлагают другие работы, а нужной – нет, потому что нет этой среды, мы не создали», — сетует градоначальник.

Алматы вызывает у многих, по его замечанию, ассоциации с барахолкой.

«Даже президент приезжал и сказал, что столько барахолок не перешли на новый формат», — отметил аким.

«Поэтому так продолжаться дальше не может, нужно изменять структуру экономики города в другую сторону. Торговля будет оставаться и дальше развиваться, но она не должна опережать услуги. У нас же город услуг», — сказал Сагинтаев.

Он отметил, что Алматы – это не Караганда, Павлодар или Усть-Каменогорск. По его мнению, в Алматы не нужно строить крупные заводы, потому что, как считает градоначальник, «мы зарабатывать должны на науке, образовании, здравоохранении, профессиональных услугах, надо использовать потенциал, который в городе имеется, готов».

Но, по его мнению, чтобы люди зашли в эти сферы услуг, должна быть соответствующая заработная плата, причем, с учетом того, сколько зарабатывают занятые в сфере торговли.

Алматы отстает по зарплате от столицы. Понятно, что там – бюджетники, министерства, парламент, компании. У них – зарплаты (…), а у нас нет того же. Акимат – это ограниченное количество. Остальные – частный сектор, в котором преобладает торговля. У торговли зарплат нет, и нет базы (налоговой – КазТАГ).

Люди, по его мнению, видят, что в Атырау нефтяникам тоже большие деньги платят и думают, что лучше ухать из Алматы туда, где зарплата будет выше, а экология в Алматы – не лучше Атырау. И человек уедет, если Алматы не поменяет структуру и не даст людям возможность зарабатывать больше – достойную заработную плату, на которую они могли жить в достатке.

«Экономика города должна быть правильной. Надо поменять ее структуру», — резюмировал Сагинтаев.