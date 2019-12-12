Парламент Казахстана принял поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат принял закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», передает корреспондент агентства.

«Согласительная комиссия по преодолению разногласий между мажилисом и сенатом по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» на своем заседании согласилась с общей редакцией по семи позициям. Они внесены в сопоставительную таблицу и представляются вам, уважаемые коллеги. Просим поддержать», — сказал в четверг на заседании верхней палаты парламента член комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Алимжан Куртаев.

Сенаторы согласились с предложениями согласительной комиссии и перешли к голосованию по законопроекту в целом. За принятие законопроекта проголосовали все сенаторы.

Напомним, 17 октября МИА КазТАГ сообщало о том, что Сенат вернул поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в мажилис.

«В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения ряда изменений и дополнений в части определения размера доли, принадлежащей собственнику в общем имуществе объекта кондоминиума, перечня услуг, входящих в коммунальные услуги, деятельности хостелов, определения «парковочное место», приведения в соответствие законодательных актов нормам законопроекта и иных. Документ с поправками сенаторов направлен в мажилис», — говорилось в распространенном пресс-службой сената сообщении.

Поправки по вопросам ЖКХ были рассмотрены в сенате во втором чтении.

«Документом вносятся изменения в ряд законодательных актов. Законопроектом предлагается новая модель управления объектом кондоминиума по принципу «один дом – одно объединение собственников имущества (ОСИ) – один счет». При этом, кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать параллельно с объединениями собственников имущества в течение трех лет после принятия рассматриваемого закона», — уточнили в палате.

Проектом закона вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками квартир и нежилых помещений средств, и получении займа в банке второго уровня. Специализированный фонд будет гарантировать исполнение ОСИ обязательств по погашению жилищного займа.

«Законопроектом предлагаются нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности управляющих и сервисных компаний, и обеспечение контроля со стороны собственников квартир и нежилых помещений посредством создания совета дома и внедрения электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также улучшения взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений», — добавили в сенате.