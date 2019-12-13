Мемориал погибшим военнослужащим открыли в минобороны РК

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ — Мемориал «Мәңгі есімізде» погибшим военнослужащим открыли в министерстве обороны (МО) РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мемориал, посвященный военнослужащим Вооруженных сил (ВС) Казахстана, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в министерстве обороны в преддверии 16 декабря», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как сообщается, в торжественной церемонии приняли участие руководство минобороны, депутаты парламента РК, военнослужащие и ветераны, воспитанники военной школы «Жас улан», а также родные и близкие погибших.

«Защита своего Отечества – священный долг каждого гражданина. Мой сын – летчик, который погиб при исполнении воинских обязанностей. Мы рады и благодарны тому, что открыт такой мемориал», — сказал отец старшего лейтенанта Жанботы Касимова.

Также сообщается, что участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

«Мемориал «Мәңгі есімізде» установлен именно в здании министерства обороны в назидание военнослужащим, как пример образцового исполнения воинского долга и беззаветного служения Родине. Каждый из погибших навсегда останется в памяти нынешних военнослужащих и будущих поколений. Ведь это воины, достойные продолжатели славных традиций батыров и воинов-фронтовиков», — следует из сообщения.

В ведомстве отметил, что мемориал представляет собой стену и информационный блок, где собрана база данных о погибших.

«На экране транслируется информация о каждом погибшем: фотография, дата и место рождения, место прохождения службы, когда и при каких обстоятельствах погиб. В ходе подготовки и работы над мемориалом были собраны все данные, материалы, которые будут переданы в Военно-исторический музей ВС РК. База данных содержит сведения о 70 казахстанских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга не только в Казахстане, но и за рубежом при выполнении учебно-боевых задач, участии в миротворческой миссии в Ираке. Из них 17 военнослужащих ВС РК – при усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке», — резюмируется в сообщении.