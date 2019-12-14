Нур-Султан. 14 декабря. КазТАГ – Сильные осадки ожидаются на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина Северного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большей части республики, в связи с чем пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). Отрог антициклона, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температурного фона и прекращение осадков на западе, северо-западе и севере страны. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 9-14 м/с, днем 5-10 м/с. Температура днем и ночью -13-15.

В Алматы увеличение облачности, временами осадки (дождь, мокрый снег), туман. Ветер 2-7 м/с. Температура днем 0+2, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура днем -1+1, ночью -2-4.

В Жамбылской области ожидаются небольшой дождь со снегом, местами метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -3+2.

В Туркестанской области ожидаются осадки, ночью в горах и предгорьях – сильные осадки, местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -1+4, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами – сильный снег, местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -4+1, ночью -2-7.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, низовая метель, гололед, ночью – ветер 18 м/с. Днем -5-10, ночью -12-17.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, туман, низовая метель, гололед. Днем и ночью -3-8.

В Акмолинской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются гололед, метель, ночью – усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -15-20.

В Алматинской области днем по всему региону, ночью местами ожидаются осадки, местами ожидаются туман, гололед. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Кызылординской области ночью местами ожидается снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -13-18.

В Костанайской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -10-15, ночью -18-23.

В Северо-Казахстанской области тоже без осадков, местами ожидается туман. Днем -7-12, ночью -15-20.

В Актюбинской области ожидается погода без осадков. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Мангыстауской области без осадков. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Атырауской области тоже без осадков. Днем 0-5, ночью -2-7.

«В период с 14 по 18 декабря на горных реках республики будет наблюдаться колебание водности, в низовьях реки Сырдарья возможен подъем уровня воды за счет ослабления ледовых процессов», — предупредили синоптики.