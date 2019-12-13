Почти на 3% уменьшились за ноябрь золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти на 3% уменьшились за ноябрь золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка (НБ) Казахстана, сообщил председатель финансового регулятора Ерболат Досаев

«ЗВР НБ на 1 декабря текущего года, по предварительным данным, составили $28,7 млрд. В результате уменьшения стоимости портфеля золота и оттока иностранной валюты со счетов банков в НБ ЗВР снизились за ноябрь текущего года на 2,9%, или на $842 млн», — сказал Досаев на заседании правительства в пятницу.

Вместе с этим он отметил, что данное снижение было частично компенсировано поступлением валюты на счета правительства.

Активы же Национального фонда, по данным НБ РК, в ноябре напротив выросли почти на 1%.

«Активы Нацфонда составили $60,5 млрд, увеличившись за ноябрь на 0,9%, или на $566 млн. За 11 месяцев текущего года инвестиционный доход от управления активами Нацфонда в размере составил $3,4 млрд», — уточнил глава Нацбанка.