Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Похолодание с последующим потеплением ожидаются в праздничные выходные в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Арктический холодный фронт, вызвавший понижение температуры и снегопады в северных областях республики, продолжит перемещаться через южные, центральные и восточные области на Алтай. Вслед ему распространяется антициклон, с которым ожидается понижение и на остальной территории Казахстана. Но и он надолго не задержится», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 14-17 декабря.

Уже в понедельник 16 декабря, как отмечается, с Европейской части России на западные области республики начнет перемещаться очередной атмосферный фронт, который принесет с собой осадки и повышение температуры воздуха.

«Туман и гололед, наблюдавшиеся в большинстве областей республики будут сохраняться и в этот прогнозируемый период», — добавили синоптики.