Нур-Султан. 21 декабря. КазТАГ – Снегопады ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть республики. В связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге и юго-востоке очень сильный ветер – 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем -2-4.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем +3+5.

В Шымкенте облачно, осадки, ночью и утром временами сильные (дождь, снег). Во второй половине дня гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура ночью и днем +1+3.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду. Днем и ночью -1+4.

В Кызылординкой области местами туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем и ночью 0-5.

В Мангистауской области местами гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, местами туман, гололед, метель. Днем -2-7, ночью -5-10.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. Днем и ночью -2-7.

В Алматинской области местами небольшой дождь, местами снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Атырауской области местами ожидаются метель, усиление ветра ночью 17-22 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области ночью местами небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем и ночью -2-7.

В Актюбинской местами ожидается метель, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Костанайской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем и ночью -5-10.

В Карагандинской области местами гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем и ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, местами сильная, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

«В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На горных реках юга республики за счет прогнозных осадков, местами сильных, возможны повышения уровней воды и формирование склонового стока, на отдельных реках востока ожидается ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.