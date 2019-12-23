Блокировать интернет-сайты компаний-должников предложили в мажилисе

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Блокировать интернет-сайты компаний-должников предложила депутат мажилиса, секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова.

«Действующие механизмы процедуры исполнения судебных актов были заложены еще в советское время, сейчас же необходимы новые инструменты, нестандартные решения. Самый простой пример: организация-должник зарабатывает на своем интернет-сайте, при этом решение суда не исполняет. Блокирование сайта стало бы действенным способом воздействия, но на практике это не осуществляется», — сказала Бычкова в ходе правительственного часа, посвященного институту частных судоисполнителей (ЧСИ), в понедельник.

По ее словам, совершенствование действующего законодательства об исполнительном производстве сегодня выходит на первый план, если говорить о проблеме своевременного исполнения судоисполнителями судебных решений.

«Так, по закону, любое действие судоисполнителя должником может быть обжаловано, что влечет за собой злоупотребление правами со стороны должников. По одному судебному производству действия судоисполнителя обжалуются по десятку раз, в результате исполнение затягивается на годы. Так можно оспаривать решение о привлечении оценщиков, затем отчет об оценке, действия по передаче имущества на торги, сами торги и так далее. С учетом всех процессуальных сроков обжалование каждого из этих действий затягивает исполнение на два-три месяца. Целесообразно конкретизировать, какие именно действия обжалуются в судебном порядке, и конкретизировать порядок. Законом предусмотрено исполнение исполнительного документа в два месяца, в некоторых случаях четыре. Этот вопрос требует урегулирования», — полагает парламентарий.

Действующий механизм обеспечения ответственности за неисполнение судебных актов, считает мажилисвумен, также имеет серьезные недостатки.

«Так по итогам текущего года в органы внутренних дел направлено около 2 тыс. материалов за неисполнение судебных актов, но до суда доведено 1,4% от этого числа. ЧСИ не наделены правом составления протоколов об административном правонарушении, чтобы привлечь нерадивого должника к ответственности, им необходимо отправлять представление в органы юстиции, обеспечить явку должника для составления протокола, далее в суд. При этом если должник не подчиняется, ЧСИ не вправе его заставить. Необходимо сказать о недостаточном взаимодействии госорганов и ЧСИ по данному вопросу, именно поэтому большинство недобросовестных должников остается безнаказанными», — заключила Бычкова.