Несогласие – уже не деструктив, но о демократии говорить ещё рано 23.12.2019 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 68 0 Толганай Умбеталиева о том, каким был уходящий политический год для Казахстана Похожие материалы: Имангали Тасмагамбетов отправлен на пенсию Имангали Тасмагамбетов в ближайшие дни прилетит в Казахстан – посольство РК в РФ Казахский президент производит перестановки в правительстве вслед за демократическими акциями протеста Токаев перевел Абылкасымову с поста замглавы Нацбанка на новую должность Развязка двоевластия назначена на февраль