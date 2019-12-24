Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Сокращение численности молодежи ожидается до середины ближайшего десятилетия в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК, сокращение численности молодежи в Казахстане продолжится до середины 2020-х годов», — говорится в ответе министра информации и общественного развития Даурена Абаева на запрос группы депутатов мажилиса.

Основным фактором он назвал демографическую яму 1990-х годов.

«В ближайшее время численность старшей молодежной группы (25-29 лет) начнет сокращаться и перейдет в фазу снижения. Группа 20-25 лет сейчас уже находится в фазе снижения численности. Наложение этих двух фаз и будет вызывать продолжающиеся сокращение численности молодежи. В ближайшее время рост покажет только группа 15-19 лет», — уточнил министр.

Говоря о демографической ситуации среди молодежи, он отметил, что показатели естественного движения молодежи (начиная с 2014 года) демонстрируют снижение численности молодежи.

«Данное обстоятельство объясняется переходом старшего поколения молодежи в зрелую группу населения, а будущая когорта еще не успела войти в состав молодежи. Предполагается, что снижение численности молодежи будет продолжаться от четырех до пяти лет. Потенциальный рост численности молодежи ожидается продолжительным и способствует актуализации многих социально-экономических вопросов», — добавил глава МИОР.

Вместе с тем, немаловажным аспектом социально-политических настроений министр назвал изучение миграционного потенциала среди молодых людей.

«Сравнивая показатели 2018 года, можно отметить стабильность миграционной ситуации, так как в начале года желающих остаться в Казахстане было 51,3%. Молодые казахстанцы предпочитают выезжать из страны только на какое-то время, жить предпочитают на Родине. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов молодежи. Так, согласно данным опроса молодежи, проведенного Научно-исследовательским центром «Молодежь» более половины молодых людей (53,1 % респондентов) демонстрируют низкий эмиграционный потенциал. Иными словами, данная часть молодежи предпочитает не выезжать из страны», — пояснил глава ведомства.

По его словам, каждый третий молодой человек (33,2% респондентов) «предпочитает временную эмиграцию с последующим возвращением на Родину».

«По сравнению с результатами опроса, доля молодых людей, готовых переехать на ПМЖ в другую страну сократилась на 0,6 %. Эмигрируя молодежь Казахстана преследует совершенно разные цели. По данным НИЦ «Молодежь», 17,4 % молодежи желают эмигрировать в целях расширения своих горизонтов «увидеть, как живут другие страны и народы». Регулирование миграционных процессов, управление миграционными потоками молодежи – задача достаточно сложная и противоречивая, сопряженная с необходимостью решения ряда вопросов, связанных с совершенствованием законодательных норм, обеспечением безопасности и прав мигрантов», — добавил Абаев.