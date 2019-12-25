Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется влияние отрога Атлантического антициклона, а с ним и погода без осадков. Лишь северная и восточная части республики по-прежнему будут находиться во фронтальной зоне, где ожидается снег. Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра, в Мангистауской области с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -12-14, днем -8-10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -10-12, днем -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -6-8, днем +7+9.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -11-16.

В Павлодарской области тоже местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -8-13.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -10-15.

В Северо-Казахстанской области тоже местами туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -6-11.

В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -10-15.

В Атырауской области тоже местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Актюбинской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -15-20.

В Туркестанской области ночью местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3-8.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем -3+2, ночью -10-15.

В Кызылординской области тоже местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Карагандинской области местами низовая метель. Днем -8-13, ночью -12-17 (на юге -9).

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться дальнейшее усиление ледовых образований, колебания водности, возможно образование зажоров или заторов льда на отдельных участках рек», — добавили синоптики.