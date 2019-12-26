На Т281 млрд увеличили планируемую сумму расходов на 2019-2022 годы на ГОБМП в Казахстане

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – На Т281 млрд увеличили планируемую сумму расходов на 2019-2022 годы на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», на 2019 год планируется выделение Т954 573 580 тыс., на 2020 год – Т1 051 322 448 тыс., на 2021 год – Т1 002 773 712 тыс., на 2022 год – Т1 035 335 723 тыс. Итого за четыре года – Т4 044 005 463 000. Указанная итоговая сумма на Т281 801 342 тыс. превышает ту, что министерство здравоохранения Казахстана запрашивало ранее, когда речь шла о Т3 762 204 121 000.

Как сообщало 5 августа МИА КазТАГ, по указанной программе на 2019 год запрашивали Т954 573 580 тыс., на 2020 год – Т1 036 052 777 тыс., на 2021 год – Т883 533 017 тыс., а на 2022 год – Т888 044 747 тыс.

Отметим, что в новом проекте бюджетной программы указана и сумма, которая необходима для обеспечения ГОБМП в 2023 году – Т1 084 308 109 тыс.

«Предусматриваются расходы: на оплату и оказание ГОБМП; на услуги по обеспечению финансирования ГОБМП; на внедрение и совершенствование инновационных медицинских технологий, создание конкурентоспособной, высокотехнологической продукции в сфере здравоохранения, улучшение качества оказания медицинской помощи населению и создание условий для динамичного развития системы здравоохранения; на обеспечение граждан Республики Казахстан медицинской помощью, не оказывающихся в республике, а также развитие высоких технологии в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов; на обеспечение финансированием двух государственных учреждений для оказания специализированной медицинской помощи населению; на оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

В качестве цели проекта указаны: обеспечение доступности медицинской помощи; улучшение здоровья населения, путем проведения уникальных высокотехнологичных услуг, оказания медицинской помощи социально-значимым заболеваниям и обеспечения лекарственными средствами.

«Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми в 2020 году – 7,7; в 2021 году – 7,6; в 2022 году – 7,5. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми в 2020 году – 11,1; в 2021 году – 11; в 2022 году – 10,82. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: в 2020 году – 164,2; в 2021 году – 160,9; в 2022 году – 157,8. Смертность от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения: в 2020 году – 78,2; в 2021 году – 74,9; в 2022 году – 71,7», — сказано в описании задач проекта бюджетной программы.

Также указано, что средства запрашиваются на решение следующих задач: уровень потребления стационарной помощи, финансируемой в рамках ГОБМП, кроме социально-значимых заболеваний (число койко-дней на 1000 населения) в 2020 году – 1 032,2; в 2021 году – 1 031; в 2022 году – 1029,8.

«Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в 2020 году – 46,8; в 2021 году 44,5; в 2022 году – 42,3. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения в 2020 году – 2,2; в 2021 году – 2,1; в 2022 году – 2. Доля обеспеченности лекарственными средствами больных, состоящих под диспансерным наблюдением в 2020 году – 61%; в 2021 году – 62%; в 2022 году – 63%», — уточняется в документе.