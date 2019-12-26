Завод минудобрений стоимостью около $1 млрд планируют запустить в Жанатасе в 2021 году

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ — Завод минеральных удобрений стоимостью около $1 млрд планируют запустить в Жанатасе в 2021 году, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область. (…) В Жанатасе Сарысуского района в присутствии главы правительства между министерством индустрии и инфраструктурного развития, акиматом Жамбылской области и одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений – АО «МХК «ЕвроХим» – подписано инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений. Объем инвестиций в проект составит около $1 млрд, мощность завода – 1 млн тонн удобрений в год. (…) Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет создано порядка 2 тыс. новых рабочих мест», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что ресурсной базой завода станут месторождения фосфоритового бассейна Каратау.

«Технология производства позволит выпускать высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду – без отходов фосфогипса. Одновременно будет производиться около 120 тыс. тонн хлорида кальция и не менее 400 тыс. тонн гипс дигидрата в год, которые обеспечат потребности автодорожной, нефтегазодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей», — следует из сообщения.

Также сообщается, что премьер-министр ознакомился с проектом строительства Жанатасской ветровой электростанции стоимостью Т50 млрд.

«На первом этапе мощность составит 100 МВт, на втором – 200 МВт. К настоящему времени установлены 19 ветровых генераторов, в I квартале 2020 года их число будет доведено до 40», — проинформировали в пресс-службе премьера.

Кроме того, главе правительства доложили о ходе подготовки к строительству в 2020-2022 годы завода по производству кальцинированной соды ТОО «Qazaqsoda».

«Объем инвестиций в проект турецкой компанией Yildirim Group составит порядка Т127 млрд. Предприятие на первом этапе будет производить 400 тыс. тонн продукции в год с перспективой дальнейшего повышения до 1 млн тонн в год», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Таразе Мамин посетил одно из ведущих предприятий региона – завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат».

«С начала года компания выпустила продукцию на Т142 млрд, которая преимущественно реализована на внутреннем рынке и частично экспортирована в Россию, Китай, США, Германию и ОАЭ», — следует из сообщения.

Премьер-министр принял участие в запуске третьей производственной линии кондитерской фабрики «Сауле», которая позволит дополнительно создать 70 новых рабочих мест, а также посетил открытые 25 декабря к 80-летию Жамбылской области Областного историко-краеведческого музея и Художественную галерею при Историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз».

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года объем обрабатывающей промышленности в Жамбылской области составил Т319,5 млрд (+7%), объем инвестиций в основной капитал – Т250,1 млрд (+10,5%). Сформирован пул из 66 инвестиционных проектов на Т2,7 трлн со сроками реализации в период с 2020 по 2025 годы и созданием свыше 11 тыс. новых рабочих мест.