Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 66 человек доставлены в больницы Алматы в результате авиакатастрофы, сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев.

«Бригадой скорой медицинской помощи в медорганизации города доставлены 66 человек, из них госпитализированы – 50», — сообщил Абильдаев на пресс-конференции в пятницу.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. На данный момент число погибших еще уточняется, по последним данным, число погибших составляет 15 человек. Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По поручению президента РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — заявил Токаев.