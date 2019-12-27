Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Алматинцев и жителей области просят сдать кровь для пострадавших при авиакатастрофе, сообщает пресс-служба акима Алматы.

«Алматинцев попросили сдать кровь для пострадавших при крушении самолета. Адрес центра переливания крови в Алматы: Бухар Жырау, дом 47, телефон: 274-31-99. Адрес центра переливания крови Алматинской области: Каскелен, улица Абылай хана, дом 42, телефон: +7 (72771) 2 28 04», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета в Талгарском районе Алматинской области.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

По последним данным, погибли 14 человек, еще 24 человека пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».

В МВД сообщили, что «по предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы». Точные данные о количестве погибших и выживших, как отметили в ведомстве, будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.