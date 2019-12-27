Алматы. 27 декабря. КазТАГ — Председатель совета генералов РК Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе под Алматы, передает корреспондент агентства.

Генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР, профессор, председатель президиума РОО «Совет генералов» Рустем Кайдаров оказался в списке погибши, личность которых уже установлена.

Рустем Есимханович родился 18 мая 1940 года в Семипалатинске. В 1970 году окончил юридический факультет Казахского госуниверситета. Заслуженный работник МВД СССР. Лучший следователь МВД Казахской ССР.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета в Талгарском районе Алматинской области.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что в 07.22 самолет Fokker 100 «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром РК. Также в ведомстве сообщили, что до выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшим будет оказана помощь (…). Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».

В МВД сообщили, что «по предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы». Точные данные о количестве погибших и выживших, как отметили в ведомстве, будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.

МИИР РК опубликовало полный список пассажиров рейса №Z2100 авиакомпании Bek Air, согласно которому на борту находилось 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа.

По последним данным, погибли 14 человек, еще 24 человека пострадали.