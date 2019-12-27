Астана. 27 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде экстренное совещание по поводу крушения самолета под Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.

«В резиденции «Акорда» состоялось экстренное совещание с участием премьер-министра, руководства администрации президента, секретаря совета безопасности, генерального прокурора, председателя комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы», — говорится в сообщении в пятницу.

Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и родным погибших. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

«Президент заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова. Глава государства поручил правительству совместно с акиматами гАлматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим», — уточнили в Акорде.

В связи с объявлением 28 декабря общенационального траура Токаев поручил приспустить государственные флаги и отменить все увеселительные мероприятия в стране.

«В ходе совещания президент дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности», — сказано в сообщении.

Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта Алматы.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

МВД РК начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, создана следственно-оперативная группа.

28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы.