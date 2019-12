Только тот, кто пребывает вне реальной ситуации, может считать, что местное русское население представляет собой наибольшую угрозу для суверенитета Казахстана

Попытки извне «вбить клин между Казахстаном и Россией» по сценарию, аналогичному украинскому, предпринимались, предпринимаются и, наверное, будут еще предприниматься.

Издание Center for Research on Globalization опубликовало статью под названием «Hybrid Wars and “Color Revolutions” in the Central Asian Heartland : Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan» — «Гибридные войны и «цветные революции» в центрально-азиатском Хартланде: Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане».

В ней говорится так: «Казахстан, а также остальные три республики постсоветской Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан) в значительной степени подвержены риску «центрально-азиатской весны», вспыхивающей в Ферганской долине.

Крупнейшему в географическом отношении государству в регионе Большой Хартленд (от англ. heart – сердце + land – земля; массивная северо-восточная часть Евразии; сердцевина, срединная земля) удивительным образом удалось избежать многих традиционных социально-политических факторов, которые приводят к гибридным войнам.

Только тот, кто игнорирует национальный и международный контексты, касающиеся Казахстана, был бы склонен полагать, что русское население представляет собой наибольшую угрозу для суверенитета страны, хотя это далеко не так. В теоретическом плане такая демография вполне соответствует критериям, необходимым для разжигания гибридной войны, но многополярные связи Казахстана с Евразийским союзом и его уважительное отношение к этой влиятельной группе национального меньшинства исключают какие-либо шансы на то, что сама эта республика или Россия когда-либо попробует взяться за осуществление такого сценария.

Напротив, само присутствие такого крупного русского меньшинства в Казахстане связывает Астану и Москву друг с другом теснее, чем практически любое другое государство в рамках постсоветского пространства, и служит укреплению, а не ухудшению связей между ними.

Единственная слабость в этой относительно надежной системе даст о себе знать, если американцы и их опосредованные филиалы в виде НПО преуспеют в промывании мозгов русско-казахского населения радикальным национализмом наподобие того, что присуще Правому сектору и Навальному.

В таком случае сложится трудная геополитическая ситуация, при которой шумное русское меньшинство развернет агитацию против Астаны и постарается вбить клин между Казахстаном и Россией.

Сотрудники спецслужб обеих стран, по-видимому, прекрасно отдают себе отчет в угрозах такого очевидного сценария, и можно предположить, что они отрабатывали совместные меры реагирования на них.

И все же, если допустить подогревание такой вирулентной, дискриминационной и деструктивной идеологии, как «великорусский национализм», в Казахстане и регионах самой Российской Федерации, то скандальная конфликтная вспышка в ближнем зарубежье может спровоцировать одновременную трансграничную дестабилизацию внутри России. В особенности в том случае, если «дожидающиеся своего часа сочувствующие» организуют антиправительственные выступления в знак возмущения «предательством» Москвы своих соотечественников в ответ на ее отказ повторить крымский сценарий в Северном Казахстане».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Первое. Термин Хартленд представляет собой ключевое понятие геополитической концепции, озвученной 25 января 1904 года британским географом и профессором Оксфордского университета Хэлфордом Дж. Маккиндером в докладе Королевскому географическому обществу. Позже она была изложена в его знаменитой статье под названием «The Geographical Pivot of History» — «Географическая ось истории», опубликованной в 4-м, апрельском номере издания The Geographical Journal за тот же год. Концепция эта достаточно хорошо известна читающей публике. Так что нет смысла ее пересказывать. Просто можно отметить то, что в геополитической картине мира Центральная Азия представляет собой сердцевинный участок того самого маккиндеровского Хартленда или, иначе говоря, такой регион большого Евразийского континента, где сходятся интересы великих держав.

Второе. Попытки извне «вбить клин между Казахстаном и Россией» по сценарию, аналогичному украинскому, предпринимались, предпринимаются и, наверное, будут еще предприниматься. А вот ответ на вопрос о том, увенчаются ли они успехом или все как один провалятся, будет во многом зависеть от того, насколько же крепким окажется иммунитет противостояния такого рода подстрекательствам, выработанный в казахстанском обществе.

