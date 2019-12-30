Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Синоптики не ожидают в Казахстане сильных морозов в новогодние выходные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололед. Но сильных морозов при этом не ожидается», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на период с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

По словам синоптиков, понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в Новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днем температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0, -8, в южных областях 0, +10.