Восемь авиакомпаний по всему миру эксплуатировали разбившийся близ Алматы самолет

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air – эксплуатировали разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100.

По данным специализированного сайта Planespotters.net, самолет под бортовым номером 11496 в апреле 1996 года начала эксплуатировать тайваньская авиакомпания Formosa Airlines, созданная в 1987 году, в авиапарке которой насчитывается 13 бортов, девять из которых – Fokker 50 и Fokker 100.

В августе 1999 года самолет передали другой тайваньской авиакомпании Mandarin Airlines, основанной 1 июня 1991 года и начавшей летать 16 октября 1991 года, которая владеет авиапарком в 46 самолетов, из которых 13 – Fokker 50 и Fokker 100.

В октябре 2009 года борт 11496 приобрел нидерландский холдинг Mass Holding, который передал его в аренду немецкой компании Contact Air, которая владеет авиапарком из 43 самолетов, из которых 19 – Fokker 50 и Fokker 100.

В сентябре 2012 года Contact Air передала самолет в аренду другой немецкой компании OLT Express Germany, основанной 11 ноября 2011 года и начавшей летать 27 января 2013 года. Из авиапарка в 15 самолетов, 10 – Fokker 100.

И вот в июле 2013 года борт приобрела казахстанская авиакомпания Bek Air, авиапарк которой состоял из 16 бортов со средним возрастом 26,5 года, из них 13 Fokker 100 со средним возрастом 27,1 года, а также три Airbus A340 со средним возрастом 20,5 лет.

Потом в марте и сентябре 2016 года самолет арендовала афганская авиакомпания Kam Air, а в мае и декабре того же года борт возвращался арендодателю, пока в феврале 2017 года не был арендован другой афганской авиакомпанией – Safi Airways. В июне 2017 года борт снова вернулся в Казахстан.

В последний раз в декабре 2018 года его арендовала авиакомпания Air Djibouti. Самолет вернулся в Bek Air в июле 2019 года.

Отметим, что в начале января 2016 года именно авиакомпания Bek Air, несмотря на требования комитета гражданской авиации, выступила против обязательного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта, сославшись на дороговизну услуги и отсутствие международных маршрутов.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники.