Участок дороги республиканского значения закрыт для проезда в СКО из-за непогоды

Нур-Султан. 4 января. КазТАГ — Участок дороги республиканского значения закрыт для проезда в Северо-Казахстанской области из-за непогоды, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, ограничение видимости), создающих аварийную обстановку для участников движения, закрыто движение на участке а/д республиканского значения: а/д КТ-28 «Тимирязево-Сарыколь» км 0-32 (с. Тимирязево – гр. Костанайской области)», — говорится в распространенному в субботу сообщении.

В ведомстве отмечают, что дорога закрыта для всех видов автотранспорта.

Напомним, 3 января сообщалось, что в связи с плохими погодными условиями закрыто движение на участке трассы «Ушарал-Достык» км 83-184, Коктума-Достык.