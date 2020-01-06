Пломбировать и удалять зубы детям и беременным будут бесплатно в рамках ОСМС в Казахстане

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Стоматологические услуги по установке пломб и удалению зубов детям и беременным будут оказываться бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов.

«По стоматологии. Она входит у нас в систему обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день дети и беременные женщины получают эту услугу в рамках обязательной системы медицинского страхования. Эти услуги предоставляются в рамках консультативно- диагностического комплекса без направления. (…) Пломбы, хирургические, вырывания и так далее – они входят в рамках обязательной системы медицинского страхования», — сообщил Жумагулов в кулуарах СЦК в понедельник.

Для получения данных услуг, по словам главы фонда, пациенту необходимо «подойти в медицинскую организацию, которая находится» в базе Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

«Но услуги, связанные с эстетикой, какими-то еще другими, косметическими вопросами, они будут вне системы ОСМС, они уже будут платными либо в рамках дополнительной системы медицинского страхования», — предупредил он.

При этом количество бесплатных посещений не ограничено.

«Если у ребенка 32 зуба страдают, он может 32 раза прийти. Протезы и импланты уже не входят в нашу систему (ОСМС – КазТАГ)», — добавил Жумагулов.