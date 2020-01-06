Назван планируемый перечень видов зарплаты и иных доходов для удержания алиментов в РК

Нур-Султан. 6 января. КазТАГ – Назван планируемый перечень видов заработной платы и иных доходов для удержания алиментов в Казахстане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Как ожидается, удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей будет производиться со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иного дохода, которые получают родители в денежном выражении (национальной и (или) иностранной валюте), в том числе:

1) с заработной платы, начисленной работникам за фактически отработанное время или за выполненную работу, исходя из установленных должностных окладов (ставок), предусмотренных системой оплаты труда, в том числе с должностных окладов военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, с окладов по воинскому, специальному званию, доплат за специальные звания или классные чины;

2) со всех видов доплат и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда, а также с доплат и надбавок, получаемых за счет экономии средств в пределах фонда оплаты труда, или средств, предусмотренных на содержание соответствующего учреждения (органа), в том числе надбавок за особые условия прохождения службы, установленных законодательством Республики Казахстан для военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов;

3) с премий (денежных вознаграждений), носящих постоянный и единовременный характер, предусмотренных системой оплаты труда и получаемых за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа;

4) с пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного трудового либо основного отпусков, а также с выходного пособия при увольнении военнослужащего и (или) единовременного пособия при увольнении сотрудника правоохранительных и специальных государственных органов;

5) с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при соединении отпусков за несколько лет;

6) с комиссионного вознаграждения (страховым агентам, брокерам);

7) с доходов, полученных за выполненные работы, предоставленные услуги по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;

8) с выплат авторского вознаграждения;

9) со всех видов пенсионных выплат, с государственных социальных пособий, с компенсационных выплат за работу во вредных или экстремальных условиях, за исключением пособий и выплат, предусмотренных статьей 98 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», сумм адресной социальной помощи;

10) со стипендий, обучающихся выплачиваемых в организациях образования;

11) с доходов от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;

12) с доходов от сдачи в аренду имущества;

13) с доходов по ценным бумагам и других доходов от участия в управлении имуществом юридического лица;

14) с выплат предусмотренных подпунктом 1) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»;

15) с должностных окладов (стипендий) кадетов и курсантов, слушателей, кадетов, магистрантов и докторантов военных учебных, специальных учебных заведений, военнослужащих срочной службы;

16) со всех компенсационных выплат, за исключением:

выплат, предусмотренных пунктом 2 статьи 127 (расходы по проезду к месту назначения и обратно при командировках), статьями 128 (компенсационные выплаты при переводе работника в другую местность вместе с работодателем), 129 (компенсационные выплаты в связи с использованием работником личного имущества в интересах работодателя), 130 (компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков), 131 (Компенсационные выплаты в связи с потерей работы) Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;

денежной суммы, выплачиваемой пострадавшим от экологического воздействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

единовременной компенсации (денежного вознаграждения), выплачиваемой в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания полученного в период прохождения воинской службы, либо установления инвалидности при прохождении воинской службы военнослужащего, сотрудника правоохранительных и специальных государственных органов, а также кадета, курсанта, слушателя военных учебных либо специальных учебных заведений;

единовременной компенсации, выплачиваемой гражданам в случае получения увечья (травмы, контузии) или заболевания либо установления инвалидности, не связанных с прохождением воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах;

единовременной выплаты, членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, в случае смерти получателя государственных социальных пособий;

денежной суммы, выплачиваемой в возмещение затрат на лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

жилищных выплат, выплачиваемых сотрудникам специальных государственных органов и военнослужащим;

денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов;

целевой компенсации за наем (аренду) жилища, предоставляемые сотрудникам правоохранительных органов (кроме курсантов, слушателей), а также денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг;

жилищных выплат военнослужащим по контракту, нуждающимся в жилище, по их рапорту в соответствии с правилами обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденными Правительством Республики Казахстан;

денежных компенсаций, выплачиваемых взамен права безвозмездной приватизации служебного жилища, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, пограничных заставах и в комендатурах;

возмещение затрат сотрудникам правоохранительных или специальных государственных органов (кроме курсантов, слушателей) за проезд при следовании на медицинское обследование (освидетельствование), стационарное лечение по медицинским показаниям и обратно;

подъемных пособий при служебном перемещении, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой;

денежной суммы, выплачиваемой за счет бюджетных средств военнослужащим, сотрудникам правоохранительных или специальных государственных органов в возмещение затрат на обучение, на почтовые отправления, в том числе военнослужащих срочной службы, кадетов, курсантов военных учебных либо специальных учебных заведений;

возмещение затрат военнослужащим предусмотренным пунктом 8 статьи 44 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих Республики Казахстан», а также денежной компенсации взамен продовольственного пайка;

возмещение затрат сотрудникам специальных государственных органов предусмотренным пунктом 5 статьи 73 Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан»;

денежной суммы, выплачиваемой сотрудникам органов внутренних дел и специальных государственных органов за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте по территории Республики Казахстан при перемещении (продвижении) по службе либо увольнении со службы;

единовременной компенсации, пособия на погребение, выплачиваемых наследникам в случае гибели (смерти) военнослужащего, сотрудника, курсанта, слушателя, правоохранительных и специальных государственных органов;

денежной компенсации, выплачиваемой сотрудникам специальных государственных органов (кроме курсантов, слушателей) взамен неполученных предметов вещевого имущества.