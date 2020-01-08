ООН: Наш общий долг – не допустить войны в Персидском заливе

Алматы. 8 января. КазТАГ — Наш общий долг – не допустить войны в Персидском заливе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Наш общий долг – приложить все усилия, чтобы не допустить войны в Персидском заливе, которую мир не может себе позволить. Мы не должны забывать об ужасных человеческих страданиях, порождаемых войной. Как всегда обычные люди платят самую высокую цену», — цитирует сайт «Новости ООН» Гутерриша в среду.

Глава ООН повторил свой призыв, с которым он выступил в понедельник: остановить эскалацию, проявлять максимальную сдержанность, возобновить диалог и наладить международное сотрудничество.

Со своей стороны Гутерриш тесно взаимодействует с вовлеченными сторонами.

Сегодня же в миссии ООН в Ираке заявили, что ракетные удары по военным базам в Эрбиле и Анбаре ведут к обострению конфликта и являются грубым нарушением суверенитета Ирака.

«Это бессмысленное насилие может обернуться предсказуемыми последствиями», — говорится в заявлении Миссии ООН в Ираке, в котором подчеркивается, что Ирак не должен страдать, когда другие страны выясняют между собой отношения.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление. 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

В этот же день две казахстанские авиакомпании – Air Astana и SCAT отказались от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».