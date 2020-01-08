Хоккейная «молодежка» — вне мировой элиты, волейбольные сборные РК в борьбе за путевки на Олимпиаду, итоги лыжной многодневки «Тур де Ски», наши шахматисты на ЧМ по рапиду и блицу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Хоккей: в высшем дивизионе не удержались

Молодежной сборной Казахстана (U-20) не удалось выполнить свою главную задачу – сохранить прописку в классе сильнейших. По итогам чемпионата мира, завершившегося в Чехии, она заняла 10-е, последнее, место и выбыла в первый дивизион.

На групповой стадии наши хоккеисты проиграли все четыре матча: швейцарцам – 3:5, словакам – 1:3 (хотя за три минуты до финальной сирены счет был равный), финнам – 1:7, шведам – 2:6. Таким образом, они не смогли попасть в «плэй-офф», куда вышли по четыре сильнейшие команды из каждого квинтета, и были вынуждены в противостоянии с немцами бороться за спасительное 9-е место.

На снимке: эпизод матча между командами Казахстана и Германии

Первый матч двух этих сборных сложился для казахстанцев неудачно: они пропустили четыре безответные шайбы – 0:4. Спустя два дня соперники снова сошлись на льду, и на сей раз подопечные Сергея Старыгина сумели показать все, на что они способны. Станислав Александров (дважды), Олег Бойко и Денис Чапоров четыре раза поразили ворота немцев, которые лишь в самом конце поединка «размочили» счет – 4:1. Поскольку два матча не выявили победителя, был назначен третий, решающий, который прошел с полным преимуществом команды Германии. Проиграв 0:6, наша «молодежка» лишилась прописки в мировой элите, и ее место займет австрийская. Чтобы вернуться в класс сильнейших, казахстанским хоккеистам (уже тем, кто чуть младше) теперь надо выиграть турнир в группе «А» первого дивизиона, где их соперниками станут сверстники из Латвии, Беларуси, Норвегии, Дании и Венгрии.

Волейбол: шансов очень мало, но надо бороться

Вчера в Таиланде и Китае начались соответственно женский и мужской отборочные турниры к Олимпиаде-2020 в зоне Азии/Океании. На каждом из них разыгрывается по одной квоте. То есть, только сборные, занявшие первые места у женщин и у мужчин, получат право поехать на летние Игры. Для команд-участниц это последняя возможность квалифицироваться в олимпийский Токио.

На снимке: женская сборная Казахстана в стартовом матче

Наши девушки попали в одну группу с соперницами из Южной Кореи, Индонезии и Ирана. Две сильнейшие дружины этого квартета выйдут в полуфинал, где сыграют с лучшими командами другой группы (там отношения между собой выясняют волейболистки Таиланда, Тайпея и Австралии). Решающий матч за единственную путевку состоится 12 января. Если реально оценивать шансы, то фаворитами можно назвать сборные Южной Кореи и Таиланда, которые, скорее всего, и сыграют в финале. Казахстанской команде, которую недавно возглавил турецкий специалист Бурхан Жанболат, будет крайне сложно опередить их. Вчера она провела первый свой матч в группе, довольно легко выиграв у сборной Ирана – 3:0 (25:14, 25:16, 25:14). Сегодня ей предстоит встреча с индонезийками, а завтра – с южными кореянками.

Мужской турнир проходит в китайском Цзянмыне. Казахстанские волейболисты играли вчера с хозяевами и уступили им со счетом 0:3 (19:25, 14:25, 18:25). Сегодня их ждет поединок с иранцами, главными претендентами на завоевание олимпийской путевки, а завтра – с соперниками из Тайпея. Для выхода в полуфинал нужно занять в своей группе место не ниже 2-го, что нашим ребятам вряд ли удастся. Другой квартет составили сборные Австралии (еще один фаворит турнира), Южной Кореи, Индии и Катара.

Лыжные гонки: без рейтинговых очков не остались

Поскольку в нынешнем сезоне у лыжников чемпионат мира не проводится, для многих из них главным стартом зимы стала многодневка «Тур де Ски», которая по традиции прошла в последние дни старого года и в первую неделю нового. Она включала в себя семь гонок (спринтерских и дистанционных) как классическим, так и свободным ходом, а сильнейшие определялись и на отдельных этапах, и в общем зачете.

В отсутствие дисквалифицированного на длительный срок Алексея Полторанина, который два года назад завершил «Тур де Ски» 4-м в генеральной классификации, казахстанцы могли рассчитывать только на завоевание рейтинговых очков в отдельных гонках, для чего нужно было попадать в «топ-30». У мужчин это удалось двоим. Сначала Виталий Пухкало стал 27-м в «разделке» на 15 км свободным стилем, а в предпоследний день, когда состоялся спринт классическим ходом, Денис Волотка пробился через сито квалификации в число тридцати участников «плэй-офф» и занял 25-е место. Если первый затем снялся с многодневки, то второй пробежал все семь этапов и стал в общем зачете 50-м, а еще два казахстанца, Владислав Ковалев и Наиль Башмаков, – соответственно 52-м и 55-м. Борьбу же за победу в «генерале» вели три сильнейших лыжника-универсала современности – россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов и норвежец Иоханнес Клэбо. В таком порядке они и расположились в итоговом протоколе (кроме того, каждый из них выиграл по два этапа).

У женщин в заключительный день «Тур де Ски», когда им пришлось с масс-старта преодолевать 10-километровую дистанцию, половину которой составил подъем в очень крутую гору, наши Валерия Тюленева и Анна Шевченко финишировали 18-й и 23-й. А в общем зачете они стали соответственно 30-й и 34-й.

Шахматы: Жансая Абдумалик – 9-я на ЧМ по блицу

В последние дни старого года Москва принимала чемпионат мира по быстрым (рапид) и молниеносным (шахматам). Каждый из двух женских турниров собрал более 120 участниц, среди которых были и шесть представительниц Казахстана.

На снимке: Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова во время чемпионата мира

В блице Жансая Абдумалик, набрав 8,5 очка из 12 возможных, заняла 9-е место. Динара Садуакасова расположилась на 23-й итоговой позиции, Назерке Нургали – на 39-й, Бибисара Асаубаева – на 62-й, Асель Серикбай – на 84-й, Гульмира Даулетова – на 94-й. А призовую тройку составили россиянка Екатерина Лагно, Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук.

В рапиде Жансая заняла 21-е место, Динара – 28-е, Бибисара – 30-е, Асель – 59-е, Гульмира – 61-е, Назерке – 87-е. Здесь медали достались уже упомянутой Конеру, китаянке Лей Тиньцзи и турчанке Екатерине Аталик.

В мужском рапиде лучшим среди казахстанцев стал Азамат Утегалиев (52-е место), а в мужском блице – Рустам Хуснутдинов (71-е). Победу же на обоих турнирах одержал действующий чемпион в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен. Иначе говоря, он собрал у себя все три главных титула.

Между тем обнародованы новые рейтинги FIDE, учитывающие результаты в «классике». Как и ожидалось, в женском Динара Садуакасова впервые поднялась на 9-ю строчку. Жансая замыкает «топ-20», и она же возглавляет рейтинг сильнейших молодых шахматисток (не старше 20 лет). Бибисара располагается на 88-й позиции взрослого и на 13-й строчке молодежного рейтинга.

Баскетбол: «Астана» поднялась до зоны «плэй-офф»

В очередном матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Астана» принимала красноярский «Енисей», который на тот момент занимал 4-ю строчку турнирной таблицы, имея шесть побед при четырех поражениях. Как и ожидалось, поединок сложился для казахстанского клуба очень непросто.

В стартовой четверти он проиграл четыре очка, к середине второй отставание достигло уже семи, но затем «Астане» удалось его ликвидировать, и до последних минут матча вперед выходила то одна команда, то другая, и разрыв в счете оставался минимальным. Лишь в самой концовке «Астане» удалось создать преимущество в пять очков, а затем сохранить его – 95:90. Лучшими в составе хозяев площадки были Малкольм Хилл – 29 очков, а также центровой Душан Ристич – 25 (плюс 17 подборов). Стоит отметить и казахстанца Анатолия Жигулина, сыгравшего и полезно, и достаточно результативно – 11 очков.

Одержав пятую победу в чемпионате (при шести поражениях), «Астана» поднялась на 8-е место, То есть, теперь она замыкает зону «плэй-офф».

Хоккей: победа над прямым конкурентом

На минувшей неделе «Барыс» провел три матча первенства КХЛ, в которых одержал две победы, в том числе над главным соперником в борьбе за позицию лидера дивизиона Чернышова – омским «Авангардом».

В предпоследний день старого года казахстанская команда принимала китайский «Куньлунь». Из трех периодов результативным оказался только первый, в котором «Барыс», пропустив гол уже через полторы минуты после стартового свистка, еще до перерыва ответил двумя. Сначала отличился Корбен Найт, а затем Дастин Бойд реализовал численное большинство. В дальнейшем попытки обеих команд изменить счет были тщетными – 2:1.

В субботу, 4 января, «Барыс» гостил в Риге, где уже давно не проигрывал. К тому же местное «Динамо» является аутсайдером Западной конференции. Эти два обстоятельства позволяли надеяться на успех нашей команды. Однако она ни разу не смогла поразить ворота соперника, и единственная шайба, пропущенная в первом периоде, обернулась для нее поражением – 0:1.

А позавчера подопечные Андрея Скабелки играли в Омске с «Авангардом», который лидирует в дивизионе Чернышова и идет вторым во всей Восточной конференции. Наши хоккеисты дважды выходили вперед в счете (в стартовом периоде отличился Егор Петухов, во втором – Никита Михайлис), но хозяева льда оба раза восстанавливали равновесие. В заключительной трети матча обе команды имели возможности для того, чтобы забить победный гол, и, в конце концов, удачливее оказался «Барыс»: менее чем за две минуты до финальной сирены тот же Михайлис точно бросил с острого угла – 3:2.

Казахстанский клуб по-прежнему располагается в турнирной таблице сразу после «Авангарда», но, если считать потерянные очки, разрыв между ними стал минимальным.

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