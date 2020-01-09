Т6,5 млрд пеней и штрафов списано с субъектов бизнеса по итогам налоговой амнистии в РК

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т6,5 млрд пеней и штрафов списано с субъектов бизнеса по итогам налоговой амнистии в Казахстане, сообщил первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

«Общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия, составило 44 397, сумма уплаченной недоимки составляет Т18,4 млрд, а списанных пеней и штрафов – Т6,5 млрд», — сообщил Шолпанкулов в четверг в СЦК.

Первый вице-министр финансов напомнил, что в соответствии с принятыми поправками, под амнистию попадают налогоплательщики, у которых имелась недоимка по состоянию на 1 октября 2018 года, при погашении которой налогоплательщикам списываются начисленные пени и штрафы.

«По итогам налоговой амнистии недоимку на сумму Т8,3 млрд в целом по республике погасили 41 183 налогоплательщика, имевших недоимку на 1 октября 2018 года. При этом сумма списанных пеней и штрафов составила Т2,9 млрд», — отметил он.

По словам спикера, для повышения эффективности проведения налоговой амнистии были расширены критерии, позволяющие налогоплательщикам участвовать в налоговой амнистии.

«В результате расширения круга лиц, подпадающих под налоговую амнистию, амнистией смогли воспользоваться налогоплательщики, у которых по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах налоговой проверки», — рассказал представитель минфина РК.

Также Шолпанкулов сообщил, что с августа 2019 года амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которые самостоятельно устранили нарушения налогового законодательства и представили дополнительную налоговую отчетность за прошлые налоговые периоды со сроком уплаты до 1 октября 2018 года.

«Данные изменения нашли большой положительный отклик среди налогоплательщиков, которые поспешили воспользоваться предоставленной возможностью. Так, в рамках расширения круга лиц, подпадающих под налоговую амнистию, амнистией воспользовалось 3214 налогоплательщиков, которые уплатили недоимку на сумму Т10,1 млрд. Указанным налогоплательщикам списаны пени и штрафы на сумму Т3,6 млрд», — добавил он.

Напомним, 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.