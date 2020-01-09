Казахстан стал членом группы государств против коррупции Совета Европы со второй попытки

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан стал членом группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) со второй попытки, передает корреспондент агентства.

«Наша страна более 10 лет работала над вступлением в ГРЕКО. Этот процесс начался в далеком уже 2009 году, когда Казахстан обратился в Совет Европы с заявкой о намерении присоединиться к указанной европейской антикоррупционной инициативе. Но на тот момент Мовет Европы посчитал, что наша страна к этому не готова», — сообщил первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в СЦК в четверг.

По его словам, 21 августа 2019 года президент РК подписал указ, которым одобрено соглашение между Казахстаном и Советом Европы.

«По поручению главы государства 15 октября прошлого года в Страсбурге соответствующее соглашение было подписано председателем агентства по противодействию коррупции Аликом (…) Шпекбаевым и заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони. Благодаря поддержке депутатского корпуса в достаточно сжатые сроки законопроект о ратификации соглашения был одобрен обеими палатами парламента и 30 декабря 2019 года глава государства подписал соответствующий закон. С этого момента Казахстан стал новым 50-ым членом ГРЕКО», — добавил представитель антикоррупционной службы.

Вступление Казахстана в ГРЕКО, по словам Бектенова, даст нашей стране три преимущества.

«В первую очередь экспертами Совета Европы будет проводиться регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и в целом проводимой в нашей стране антикоррупционной политики на предмет соответствия лучшим мировым практикам и международным нормативным правовым актам», — отметил он.

Антикоррупционер заметил, что по итогам каждого раунда мониторинга стране будут даваться рекомендации об изменении законодательства или принятии организационных мер с целью повышения эффективности противодействия коррупции.

«Государству предоставляется 18 месяцев для выполнения рекомендаций. Возможно продление этого срока еще на полгода. Затем следует оценка, насколько мы выполнили рекомендации экспертов. Мы рассматриваем этот механизм мониторинга со стороны Совета Европы, как большое преимущество и уникальную возможность получить высококвалифицированную внешнюю оценку проводимой нами антикоррупционной политики от ведущих мировых экспертов в этой сфере, увидеть свои недостатки и, опираясь на опыт передовых стран с низким уровнем коррупции, совершенствовать наше национальное законодательство и правоприменительную практику», — рассказал он.

Вторым преимуществом вступления в ГРЕКО Бектенов назвал то, что казахстанские эксперты получают возможность быть включенными в состав оценочных групп Совета Европы для мониторинга других стран-участниц ГРЕКО.

«То есть прогрессивные элементы казахстанской антикоррупционной политики и наш опыт будут через делегируемых нами экспертов распространяться в других странах, входящих в организацию. Кроме того, наши специалисты, которые будут включены в пул экспертов ГРЕКО, получат неоценимый опыт работы на международном уровне, будут участвовать в выработке, обсуждении и принятии решений на площадке Совета Европы», — отметил он.

Третий момент вступления в ГРЕКО, по словам спикера, это открытие Казахстану пути к ратификации конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

«Это один из передовых международных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции. На сегодняшний день конвенцию ратифицировали 48 государств. Ее ратификация позволит в перспективе более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов», — резюмировал Бектенов.

Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.