Алматы. 9 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане потребителю очень сложно доказать низкое качество алкогольных напитков, полагает председатель правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана» (АЛПК) Светлана Романовская.

«В ходе акции по выявлению нелегальной алкогольной продукции мы закупили три образца алкоголя отечественного и зарубежного производства и сдали его на анализ в независимую аккредитованную лабораторию. Анализ бутылки объемом 0,5 л стоит Т20 тыс., что очень дорого для рядового потребителя. Более того, если вы открыли эту бутылку, вы не сможете ничего доказать вообще – любой производитель скажет, что вы вылили их продукцию и залили суррогат», — сказала Романовская на пресс-конференции в четверг.

Вместе с этим она отметила, что по результатам экспертизы все показатели закупленных АЛПК образцов алкогольной продукции оказались в границах нормы.

«Между тем именно эти образцы привлекли нас тем, что продавались по Т600 за бутылку объемом 0,5л. Тогда как постановлением правительства РК на 2019 год минимальная цена на крепкий алкоголь установлена в размере Т1923 за 1 л, Т961,5 – за 0,5 л, Т480,75 – за 0,25 л. В связи с этим возникают вопрос происхождения этой водки и вопрос формирования цены на продукт», — отметила Романовская.

Также в ходе акции АЛПК выявила ряд нарушений со стороны магазинов, реализующих алкоголь: хранение алкоголя, не поддающегося идентификации (без документов), в контейнерах без наличия лицензии, хранение самодельной спиртсодержащей жидкости в пятилитровых пластиковых емкостях, отсутствие в магазинах приборов, позволяющих проверить достоверность учетно-контрольной (акцизной марки).

«В течение 2019 года в АЛПК поступали сообщения от казахстанцев, которые жаловались на продажу поддельной алкогольной продукции. В обращениях сообщается, что при проверке акцизной марки через программу Wipon, она отсутствует в базе комитета госдоходов, однако при ручном вводе серии и номера акцизной марки продукции отображается в базе. В связи с этим можно предположить, что производители просто дублируют акцизные марки, благодаря чему скрывают реальные объемы продукции», — полагает Романовская.

Средством борьбы с нелегальным оборотом алкоголя глава АЛПК видит административные штрафы.

«За все нарушения, которые я перечислила, на реализатора можно наложить штрафы в размере от 50 до 600 МРП. Причем они – не разовые, а накладываются каждый раз, как выявляются нарушения. Достаточен ли размер? Я хочу, чтобы эта мера заработала, чтобы реализатор, доля которого в конечной стоимости алкогольной продукции составляет всего 15%, почувствовал размер этих штрафов. Также в качестве наказания может быть и отзыв лицензии», — добавила Романовская.

По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, приведенным на пресс-конференции, в Алматы за 2019 год более 6 тыс. человек отравились алкогольной продукцией, из них 2 тыс. – были госпитализированы, зарегистрировано 23 случая с летальным исходом.

1 МРП = Т2651.