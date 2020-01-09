Алматы. 9 января. КазТАГ — Оправдан журналист Амангельды Батырбеков, передает корреспондент агентства.

«Амангельды Батырбеков оправдан», — сообщила президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева в четверг.

Напомним, 23 сентября 2019 года Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил журналиста Амангельды Батырбекова к двум годам и трем месяцам заключения, признав его виновным в клевете и оскорблении. Основанием стала жалоба руководителя отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева, о котором Батырбеков опубликовал ряд критических постов на своей странице в Facebook.

27 сентября международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», комментируя обвинительный приговор в отношении Батырбекова в Туркестанской области, сообщил, что Казахстан в очередной раз проигнорировал рекомендации ООН по декриминализации клеветы.

14 октября «Әділ сөз» сделал новое заявление в связи с приговором, в котором отметил, что лишение свободы Батырбекова за выражение своего мнения грубо нарушает обязательства страны, проистекающие из ратификации Казахстаном международного пакта о гражданских и политических правах.

22 октября одна из ведущих мировых журналистских правозащитных организаций «Репортеры без границ» (RSF) призвали власти Казахстана освободить Батырбекова и прекратить преследовать казахстанские СМИ.

«Этот суровый приговор был вынесен по окончании судебного разбирательства, в ходе которого было допущено множество процессуальных нарушений. Мы призываем судебные власти Казахстана рассмотреть апелляционную жалобу в другом регионе и принять решение, соответствующее международным стандартам свободы слова. И, наконец, казахстанские власти должны отменить уголовную ответственность за преступления, связанные с работой прессы, если они хотят, чтобы их слова о реформах были восприняты всерьез», — подчеркнул глава отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.

Помимо RSF, 1 ноября члены всемирной сети за свободу выражения (IFEX) напомнили, что 7 ноября предстоит рассмотрение Универсального периодического обзора (УПО) Казахстана.

«Крайне важно, чтобы правительство Казахстана помнило о том, что подобное отношение к инакомыслящим не будет упущено из виду и не является приемлемым, что судебное преследование Батырбекова должно быть прекращено и что закон об уголовной ответственности за клевету должен быть отменен», — отметили тогда в IFEX.

13 ноября областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы журналиста Батырбекова.

22 ноября в «Әділ сөз» сообщили, что судебная коллегия Туркестанского областного суда в составе Талгата Онгарбаева, Аширбека Рахымбаева и председательствующего Таубая Кадырбаева отказала в удовлетворении ходатайства о том, чтобы опросить как свидетеля секретаря судебных заседаний первой инстанции. Цель такого допроса – доказать, что первые два заседания проходили без участия обвиняемого.

В этот же день в фонде сообщили, что допросить в качестве свидетелей государственных служащих из Сарыагаша разрешили защитникам Батырбекова.

26 ноября сообщалось, что спорный текст журналиста Батырбекова направили на новую экспертизу в Туркестане.

20 декабря президент РК Касым-Жомарт Токаев решил декриминализировать статью о клевете (статья 130 УК РК) и перевести ее в Административный кодекс. Также он сообщил, что министерству иностранных дел (МИД) «поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах». Кроме того, как сообщил Токаев, «предлагается гуманизировать» статью 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни – КазТАГ) УК РК – «внести изменения в существующую редакцию, более корректно ее изложить, например, отказаться от формулировки «возбуждение» и использовать вместо нее более точное юридическое понятие «разжигание».