Атырау. 10 января. КазТАГ — Центральный мост в Атырау закрыт из-за разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей, передает корреспондент агентства.

«При обходе тепловых сетей обнаружены смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих под центральным мостом города. В течение последних двух дней в результате разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей смещение составило более 70 мм и данный процесс продолжается. Для проведения работ по предупреждению возможного разрыва сетей просим остановить движение транспорта по мосту с 00.00 10 января 2020 года. В целях недопущения чрезвычайной ситуации просим экстренно создать комиссию для выявления причин разрушений», — сообщил президент АО «Атырауские тепловые сети» Нурадин Шамшатов в своей телефонограмме в акимат Атырауской области.

Акимат принял решение закрыть мост для проведения ремонтных работ. На данный час работы все еще проводятся.