Издание Hellenic Shipping News Worldwide опубликовало со ссылкой на сайт телеканала Al Jazeera статью под названием «Why Greece is key to US plans to sell more natural gas to Europe» — «Почему Греция играет ключевую роль в планах США по продаже больших объемов природного газа Европе».

В ней говорится так: «Турецкий поток» и его прокладываемый на Севере аналог «Северный поток – 2» меняют всю ситуацию для Москвы, поскольку они позволяют «Газпрому», крупнейшей государственной энергетической компании России, обходиться без Украины в качестве транзитного канала поставки российского газа в Европу.

Неудивительно, что Вашингтон выступает против обоих трубопроводных проектов. По данным Евростата, на Российскую Федерацию уже приходится около 40 процентов газового рынка Европейского Союза, а «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» призваны укрепить и, возможно, расширить эту позицию.

Но Россия сталкивается в Европе с растущей конкуренцией со стороны американских производителей СПГ (сжиженного природного газа).

Исходя из такой ситуации, Вашингтон повысил ставки в прошлом месяце.

Хотя «Газпром» и украинский «Нафтогаз» совсем недавно заключили новое пятилетнее соглашение о транспортировке российского природного газа через территорию Украины, президент США Дональд Трамп в декабре подписал закон об обороне, который включает в себя вводимые Конгрессом США санкции в отношении как «Северного потока – 2», так и «Турецкого потока».

Но Вашингтон, возможно, слишком поздно хватился. Строителям «Северного потока – 2» осталось проложить всего 322 километра (200 миль) труб для того, чтобы завершить прокладку сети общей протяженностью около 2575 километров (1600 миль), тогда как первая очередь «Турецкого потока» уже готова к эксплуатации.

«И если последнее слово в решении вопроса о том, кому доминировать на рынке, останется за ценой, а не за геополитикой, Россия, видимо, сохранит за собой превосходство», — говорит Джонатан Стерн, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Если в Европе российский газ конкурентоспособен, то на Балканах он занимает почти монопольное положение. Но Греция, составляющее в данном случае исключение среди балканских стран, способна сыграть ключевую роль в подрыве позиции Москвы на рынке.

Компания-оператор греческой национальной газотранспортной системы DESFA только что завершила работы по расширению своего терминала СПГ — единственного в Юго-Восточной Европе — и строит компрессоры, которые позволят ему качать газ на север в сторону Болгарии по трансбалканскому трубопроводу советской эпохи, который был проложен для прокачки российского газа на юг.

Это означает, что Греция сможет подавать американский СПГ на Балканы.

Ожидается, что в этом году другой газтранспортный проект — Трансадриатический трубопровод — начнет прокачку природного газа из Азербайджана в Италию через Турцию и Грецию».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В среду лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток» — новый экспортный газопровод, проходящий через Черное море. Первая нитка магистрали призвана обеспечивать голубым топливом Турцию, вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Трансадриатический трубопровод, о котором идет речь в вышеназванной статье, является составной частью газопроводного проекта ЮГК (Южный газовый коридор). Южный газовый коридор состоит из трех основных проектов: расширенная и модернизированная версия трубопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум (Южно-Кавказского трубопровода — South Caucasus Pipeline — SCP), следующая по территории Азербайджана и Грузии до Турции; Трансанатолийский трубопровод (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline — TANAP), протянутый через всю Турцию с востока на запад до ее границ с Грецией; где его продолжением должен стать Трансадриатический трубопровод (Trans Adriatic Pipeline — TAP), который прокладывается через Грецию, Албанию и Адриатическое море (оффшорная часть) до самой Италии.

Первые два из них уже введены в строй. 29 мая 2018 года на Сангачальском терминале азербайджанский президент Ильхам Алиев дал старт работе расширенной и модернизированной версии SCP, а 30 ноября 2019 года состоялся официальный запуск TANAP. Сдача в эксплуатацию третьего проекта — TAP — в рамках ЮГК ожидается в 2020 году. Но Южный газовый коридор уже достает до границ Европейского Союза.

