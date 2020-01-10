Война Миров. Убийство Касема Сулеймани

Вашингтон из кадровой колоды Тегерана забрал козырного туза

Ракета с американского беспилотника, убившая 3-го января Касема Сулеймани, поставила Иран близко к ситуации Японской империи, когда 18 апреля 1943 года в результате спецоперации США погиб Исороку Ямомото. Как показал дальнейший ход войны на Тихом океане, в японской морской иерархии не оказалось командиров, способных по своим интеллектуальным, волевым и организаторским способностям заменить убитого командующего Объединенным флотом. Тегеран вынужден отвечать на действия Вашингтона, но оптимальной фигуры для эффективного возмездия у него в данный момент нет. Поэтому Иран ограничился демонстративным ракетным ударом по второстепенным базам Пентагона в Ираке, предварительно предупредив Багдад, а иракцы передали информацию американцам.

Касем СУЛЕЙМАНИ. (Фото: Anadolu/Getty Images)

Формально Касем Сулеймани возглавлял подразделение «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который подчиняется непосредственно рахбару Ирана Али Хаменеи. Однако в реальности на главу бригады специального назначения были завязаны иранская ядерная и ракетная программы, торговля нефтью в условиях нефтяного эмбарго США, борьба с наркотрафиком, реализация «на земле» генеральной политической линии Тегерана на Большом Ближнем Востоке.

Всего одна иллюстрация. Генерал Сулеймани дважды встречался с Владимиром Путиным перед отправкой российского военного контингента в Сирию (в разных источниках акцентируется идея того, что именно его расклады убедили Кремль в конечном успехе операции) и он же руководил поисково-спасательной операцией в отношении Константина Мурахтина, со сбитого турецким F-16 российского бомбардировщика Су-24 24 ноября 2015 года.

Широчайший спектр вопросов, в которые был вовлечен Касем Сулеймани, не затмевает его главной функциональной роли в качестве военного организатора. Весьма примечательно, что численность самого спецподразделения «Кудс» в разных источниках у различных исследователей варьируется от 2 до 50 тысяч человек. Что уж говорить о всевозможных военных, полувоенных, военизированных и тайных движениях, милициях, группировках, ячейках, которые создавал, курировал, патронировал и координировал генерал Сулеймани.

Вряд ли Касем Сулеймани смог бы добиться столь впечатляющих результатов, особенно на «Шиитском полумесяце» и в Йемене, одними своими организаторскими талантами. Лично знавшие генерала люди отмечают его иммунитет к коррупции и способность оказывать помощь и поддержку соратникам в максимально возможных с его позиции объемах. XXI век нормой политической жизни сделал ложь и предательство, но Сулеймани шел в противоход к господствующему тренду и верно служил своим идеалам как их понимал.

Как военный специалист Касем Сулеймани сформировался в период Ирано-иракской войны 1980–1988 гг. Одной из особенностей масштабного столкновения между режимами арабского социализма и исламской республики было то, что иранская артиллерия всю войну испытывала дефицит боеприпасов. Видимо опыт командования пехотной дивизией (Сулеймани получил ее под свое начало в 1987 году в возрасте 30 лет) в ситуации недостатка снарядов навсегда приучил командира к работе в условиях дефицита ресурсов против материально более оснащенного противника. Нефтяное эмбарго США в отношении Ирана однозначно сократило ассигнования Тегерана по линии «Кудса» со всеми вытекающими последствиями, а масштаб стоящих вызовов и задач вырос. Поэтому фигура генерала с его разнообразными талантами и способностями оказалась особенно востребованной.

Ряд западных (прежде всего американских) СМИ представляет убийство Касема Сулеймани и сопровождающих лиц на территории международного аэропорта Багдада в качестве спонтанного решения Дональда Трампа. В подобную версию очень трудно поверить. Дело в том, что генерал Сулеймани являлся системной фигурой политического, военного и идеологического противостояния на Большом Ближнем Востоке. Начатая спецслужбами и политическими ведомствами США на территории Ирака борьба по выдавливанию иранского влияния с помощью нападений через военизированные и гражданские прокси-структуры на консульства и другие дипломатические учреждения Ирана привела к симметричному ответу со стороны Тегерана.

Инструментом иранской политики выступает бригада «Кудс», чей профиль – спецоперации за пределом Исламской Республики Иран. Если американскому посольству в Багдаде досталось сравнительно незначительно (правда, пришлось дополнительно перебросить 750 морских пехотинцев для защиты), то в результате нападения проиранских бойцов на военную базу США один военнослужащий погиб и четверо получили ранения.

Американское общественное мнение спокойно относится к тому, что под «крышей» Пентагона их «бизнесмены» занимаются контрабандой сирийской нефти с контролируемых месторождений, например. Но к потерям военных или гражданского персонала с паспортами США отношение болезненное, тем более в период фактически начавшейся избирательной гонки за Белый дом. Нападения на американское посольство в контексте Ирана для политического класса Вашингтона остаются особо болезненными с захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. Скорее всего, президент Трамп решил разрубить гордиев узел угроз присутствию США в Ираке и Сирии через ликвидацию Касема Сулеймани.

Потеря ферзя (Сулеймани считался самым эффективным руководителем разведки на Ближнем Востоке) резко ограничила возможности быстрых ответных действий Тегерана в отношении Вашингтона. Иосиф Сталин как-то сказал, что «есть логика намерений и логика обстоятельств; и логика обстоятельств всегда ломает логику намерений». Внутриполитический и геополитический контекст требует от Ирана не потерять лицо. Дело в том, что одной линией США – ИРИ ситуация отнюдь не исчерпывается. На Тегеран смотрят Ирак, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция. В момент убийства Касема Сулеймани в Персидском заливе проходили совместные маневры ВМС Ирана, Китая и России. То есть Пекину и Москве Тегеран тоже должен продемонстрировать свою готовность и способность к сопротивлению.

До ракетного удара по американским базам в Ираке спектр прогнозов поведения политического руководства Ирана от различных экспертов и наблюдателей был чрезвычайно широк. На одном полюсе находились те, кто утверждал, что Тегеран «дергаться» не будет, поскольку Белый дом продемонстрировал намерение и возможность убивать высших политических руководителей этого государства. На другом полюсе выступали те, кто прогнозировал масштабный и болезненный ответ в адрес США для сохранения лица. Большинство же оценок пролегало в диапазоне «всякое может быть».

В конечном итоге получился сдержанный ответ, где с одной стороны ракеты с иранской территории взлетели и на американских базах в Ираке разорвались (в своем большинстве), а с другой никого не убили – только материальные потери. Тегеран заявляет, что если Вашингтон новых военных акций в отношении ИРИ не предпримет, то инцидент с местью за Касема Сулеймани исчерпан. Сейчас мяч на стороне США.

Даже лишенный выдающегося руководителя «Кудс» сохраняет потенциал для чувствительной «ответки» американцам. Его основу составляют люди, для которых генерал Сулеймани является личным авторитетом и образцом, стержнем в мотивации. Но чтобы порох загорелся – ему требуется искра.

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