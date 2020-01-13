Многодетные матери подали обращение в адрес Токаева и Мамина

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Многодетные матери подали обращение в адрес президента РК Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра РК Аскара Мамина.

В нем, в частности, матери выражают свое несогласие с тем, что возраст по уходу за ребенком сократили с семи до трех лет.

«За детьми нужен уход, трехлетнего малыша оставлять одного дома и на весь день уходить на работу – это жестоко, содержать в детском саду – дорого. Кроме того, нужно отправить одних детей и встретить со школы других, кормить и следить, чтобы ребенок не оставался один дома или не вышел один во двор», — говорится в обращении в понедельник.

Недоумение у матерей вызывает новый формат расчета адресной социальной помощи (АСП) и других пособий.

«Почему пособие в Т10,5 тыс. выдается только тем семьям, где воспитываются четверо и более детей?» — спрашивают они.

Говоря о пособии по потере кормильца, авторы письма обращают внимание адресатов на то, что есть неполные семьи, где «отца не было и нет», и такие семьи по факту «отсутствия кормильца» никакой помощи от государства не получают.

Также матерей возмущает сам размер пособия в Т10,5 тыс.

«По реальным ценам на жизненно важные продукты питания, осеннюю и зимнюю одежду, обувь, средства гигиены, медобслуживание, проезд в общественном транспорте, содержание в детсаде затраты на одного ребенка в среднем составляют Т150 тыс. в месяц», — говорится в обращении.

Выдача же соцпакетов с кашами и средствами гигиены, по мнению матерей, не влияет на улучшение их материального положения.

Отдельно авторы обращения акцентировали внимание на жилищном вопросе. Они считают, что наблюдается перекос в выделении жилья в пользу многодетных семей в ущерб неполным семьям и семьям с детьми-инвалидами, в результате чего квартиры с правом выкупа получают те, кто встал на очередь в 2014-2015 годах, а семьи, вставшие на очередь в 2010-2011 годах, остаются без крыши над головой.

В итоге матери просят президента и премьер-министра «принять конкретные и действенные меры в исправлении существующих недоработок и упущений по социальной защите» их детей.

Свое обращение матери озвучили в Нур-Султане на площади перед Акордой.

Ранее сообщалось, что многодетные матери вышли к Акорде и правительству в Нур-Султане с требованиями к властям повысить социальные выплаты и решить жилищные вопросы. Женщины выразили недовольство новым форматом назначения адресной социальной помощи (АСП) и тем, что социальные выплаты не способны обеспечить покупку необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости ввиду постоянного повышения инфляции.

Позже многодетные матери встретились с чиновниками министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, которые, отвечая на претензии к размеру АСП, пособий и других социальных выплат, заявили, что это связано с экономической ситуацией в стране.

Многодетная мать Ботагоз Шыныкулова, которая винит врачей в том, что ее сын Елхан Абылайхан стал инвалидом, в фойе МТСЗН, где собрались многодетные матери, посетовала на то, что министра здравоохранения Елжана Биртанова не привлекают к ответственности за ошибки в системе здравоохранения. Она также рассказала, что в составе рабочей группы внесла около 300 предложений, касающихся социальной помощи, но отметила, что власти в итоге учли лишь некоторые из них.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султана. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.