Алматы. 14 января. КазТАГ — 10 улиц переименуют в Караганде, сообщает eKaraganda.

«В Караганде решено переименовать 10 улиц. (…) Такое решение было принято 13 января в ходе публичных слушаний, которые прошли в Доме дружбы. Участие в мероприятие приняли 1005 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в Караганде перестанут существовать улицы Волочаевская, Защитная, Зональная, Кривогуза, Кувская, Ленина, Олимпийская и Приканальная.

«Улицу Волочаевская назовут именем Камали Дюсембекова – ветерана Великой Отечественной войны. Улица Защитная будет носить имя общественного деятеля, этнографа, фольклориста Григория Потанина. Зональную назовут в честь исследователя национальной казахской музыки, народного артиста КазССР Александра Затаевича. Улица Кривогуза теперь будет называться именем Касыма Аманжолова – видного деятеля казахской поэзии, поэта. При этом ныне существующую улицу Аманжолова переименуют в Балкантау – исторический ороним», — следует из сообщения.

Также сообщается, что улицу Кувскую назовут именем ветерана ВОВ Казыбека Нуржанова, а уже существующую улицу Нуржанова переименуют в название «Мерей».

«Улица Ленина будет называться улицей Абая Кунанбаева. Улица Олимпийская будет названа именем ветерана труда, Почетного гражданина Караганды Нарманбета Тулепова. Улица Приканальная будет носить название Сарыарка», — резюмируется в сообщении.