Проблема Токаева – бедность 14.01.2020 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 192 0 Пётр Своик о том, что две трети экономики Казахстана работают не на страну Похожие материалы: «Революция сверху. Реформы Токаева изменят политический ландшафт в стране» «8 минут Токаева, задавшие новый тренд». «Гуляли — веселились, очнулись — прослезились…». «Риски для экономики РК: на первом месте — печатный станок Нацбанка». «Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?». «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?» Поручение Токаева об использовании пенсионных на жилье не выполнено – внештатный советник «Новая Акорда не «токаевская», а работающая администрация президента Токаева». «Государственный аппарат Казахстана не понял программу «Рухани Жангыру» и превратил её в профанацию». «Что общего между «Сергек» и «Күнделік»?». «Откуда у казахов столько земли?» Похожий на ракету аппарат упал на территории Актюбинской области