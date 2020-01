Михаил Саакашвили: В борьбе с Россией за Грузию США следует проявить решительность и последовательность

Несмотря на наступательное воздействие кремлевской антиамериканской пропаганды, грузины в подавляющем большинстве своем остаются прозападно настроенными, считает он

Издание Washington Examiner опубликовало статью под названием «Mikheil Saakashvili: Georgia is the place to prove resolute American foreign policy» — «Михаил Саакашвили: Грузия – это то место, где следует продемонстрировать решительный характер американской внешней политики».

В ней говорится так: «7 января, когда Иран готовился к обстрелу тех иракских баз, на которых расквартированы американские войска, Владимир Путин праздновал православное Рождество в неожиданном месте — Сирии. Там Башар Асад благодарил его за помощь в «восстановлении мирной жизни в республике», складывавшуюся в которой ситуацию Россия вмешалась в 2015 году с тем, чтобы расширить свое влияние на Ближнем Востоке.

Хотя его рождественский визит в Сирию оказался неожиданным, для мира никакого секрета не составляло то, какой же смысл Путин вкладывает в это действо: Россия никогда не бросает своих союзников. Будучи оппортунистом, Путин использовал такой напряженный момент для доказывания того, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, выступает стабилизирующей силой в смутные времена.

Насколько я могу судить на основе своего личного опыта, такое представление сильно расходится с действительностью. К сожалению, оказываемая Путиным последовательная поддержка антиамериканским режимам идет ему на пользу. В России экономика меньше, чем в Техасе, и ее потенциал проецирования мощи не идет ни в какое сравнение с аналогичным потенциалом Америки, но Путин на международной арене метит в весовую категорию выше своей. Вторгаясь в суверенные страны, перекраивая границы Европы и подрывая демократические институты по всему миру, он с относительной безнаказанностью попирает возглавляемый Соединенными Штатами Америки международный порядок.

Визит Путина в Сирию в такое время, когда Соединенные Штаты и Иран оказались на грани войны, продемонстрировал его решимость подорвать его. То есть – этот самый международный порядок.

Москва усматривает для себя шанс всюду, где Вашингтон проявляет нерешительность. Соединенным Штатам давно пора занять твердую позицию. Это означает подтверждение обязательств перед надежными союзниками и усиление давления на непредсказуемых.

Идеальное место для начала действий в таком ключе? Это – Грузия.

Грузия, расположенная между Россией и Ираном и посему занимающая стратегически важное положение, сейчас является более геополитически значимой, чем когда бы то ни было прежде.

Несмотря на наступательное воздействие кремлевской антиамериканской пропаганды, грузины в подавляющем большинстве своем остаются прозападно настроенными. Грузия, хотя она и не является членом НАТО, внесла в выполнение миссий под началом США в Афганистане и Ираке наибольший — соотносительно с численностью населения — вклад в виде направленных в эти страны своих воинских контингентов. Но теперь, после нескольких лет, отмеченных неоднозначными сигналами со стороны Вашингтона, США рискуют потерять Грузию.

В условиях отхода США от Грузии, Россия восполняет вакуум. Вмешательство Кремля помогло Бидзине Иванишвили, олигарху, который сколотил себе состояние в ходе прокатившихся в России приватизационных войн, придти к власти в 2012 году. Теперь он неофициально правит Грузией из своего стеклянного замка с видом на столицу.

Со времен начала предпринятой Россией интервенции в Сирию Путин расширил сотрудничество с Ираном — и одновременно укрепилось влияние Ирана в Грузии. В 2017 году, когда Гахария возглавил министерство экономики, объем иранских капвложений в Грузию увеличился на 650 процентов. Невозможно сказать, какова в них доля незаконных инвестиций. Сообщалось, что Корпус стражей исламской революции располагает 150 подставными компаниями. Гахария вызвал волну споров, заключив в тюрьму — якобы по просьбе Тегерана — иранского разведчика-перебежчика. Этого не могло произойти без отмашки со стороны Иванишвили.

Но Грузия еще не потеряна.

Режим Иванишвили сталкивается с растущим сопротивлением со стороны грузин, особенно молодежи. Прозападная оппозиция более сплочена, чем когда-либо прежде. Но пока нити управления находятся в руках Иванишвили, Грузия не может быть надежным союзником.

Хорошая новость состоит в том, что у Вашингтона имеются весомые рычаги давления на Иванишвили: большая часть его состояния инвестирована в США».

