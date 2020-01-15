Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 21 тыс. человек пострадали в ДТП за 11 месяцев 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано 14 835 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 21 690 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 4,2%», — говорится в сообщении.

За тот же период времени в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.

«По состоянию на 1 декабря 2019 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3768,7 тыс. единиц», — следует из сообщения.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 68 356 страховых выплат на сумму Т26,9 млрд.

Согласно статистическим данным, в Казахстане идет процесс постепенного обновления автопарка. Так, в январе-ноябре 2018 года в республике было зарегистрировано 74 066 авто не более трех лет, тогда как в январе-ноябре 2019 года – 83 518, соответственно 154 448 и 155 459 по авто более трех лет, но не более семи лет, 45 471 и 43 370 по авто более семи лет, но не более 10 лет, 538 251 и 516 328 по авто более 10 лет.

Правда, до сих пор львиная доля (84,4%) автомобилей в качестве топлива использует бензин, 12,8% – гибриды, 2,7% – дизели и только 0,1% – газ.