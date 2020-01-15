Новые поправки позволят запустить программу инвестрезидентства на базе МФЦА – минфин РК

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Новые поправки позволят запустить программу инвестиционного резидентства на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает пресс-служба министерства финансов Казахстана.

«30 декабря 2019 года глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», согласно которым вносятся поправки в закон «О Международном финансовом центре «Астана». Поправки вносятся с целью запуска программы инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА», — говорится в распространенном сообщении.

В минфине отметили, что «многие страны, стремящиеся привлечь в страну инвестиции, принимают такого рода законопроекты».

«Цель программы – привлечение инвестиций в обмен на право получения инвесторами и членами их семей въездных виз в Республику Казахстан сроком до пяти лет, а также освобождения от уплаты ИПН (индивидуального подоходного налога – КазТАГ) по доходам из источников за пределами Республики Казахстан при условии уплаты обязательного платежа в бюджет государства», — сказано в сообщении.

В ведомстве обращают внимание на ряд аспектов.

«Первое – потенциальный иностранный инвестор (физическое лицо) должен пройти проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, установленным законами Республики Казахстан. По требованиям потенциальный инвестор не должен быть гражданином РК в течение предшествующих 20 лет, и не должен быть резидентом РК в целях налогообложения в течение 20 лет, предшествующих первичному обращению. Второе – после прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции (размер будет установлен программой инвестиционного резидентства) в ценные бумаги на бирже МФЦА, инвестиционные фонды МФЦА, уставный капитал участников МФЦА и становится инвестиционным резидентом МФЦА», — пояснили в минфине.

Отмечается, что инвестиционный резидент МФЦА вправе получить въездную визу сроком до пяти лет по ходатайству МФЦА. Решение о выдаче или об отказе в выдаче визы, как сообщается, будет приниматься уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

«Уже по истечении 90 дней нахождения в Казахстане инвестиционный резидент МФЦА имеет право получить освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан. Для этого он должен обратиться в налоговые органы, уплатив при этом обязательный ежегодный платеж в бюджет государства (размер устанавливается Налоговым кодексом). Необходимо отметить, что в этом случае доходы, возникшие внутри Республики Казахстан, будут облагаться налогом согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, не будут облагаться налогом. Данная мера нацелена на инвесторов, которые стремятся оптимизировать свои налоговые расходы», — заключили в минфине.